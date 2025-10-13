Topo

Notícias

Hamas divulga nomes dos quatro reféns mortos cujos restos serão devolvidos nesta segunda-feira

13/10/2025 10h45

O braço armado do Hamas, as Brigadas Ezedin al-Qassam, publicou os nomes de quatro reféns mortos nesta segunda-feira (13), cujos restos mortais planeja devolver a Israel ainda hoje. 

"As Brigadas al-Qassam entregarão hoje, segunda-feira, 13 de outubro de 2025, os corpos dos prisioneiros sionistas cujos nomes estão indicados abaixo", declarou o Hamas, anunciando os nomes de quatro reféns mortos. 

Anteriormente, o Fórum de Famílias de Reféns e Desaparecidos em Israel, a principal organização de parentes dos reféns, denunciou o fato de apenas quatro dos 28 que morreram em cativeiro terem sido entregues nesta segunda-feira, o que "representa uma flagrante violação do acordo por parte do Hamas".

bur/my/mj/an/dbh/aa/fp

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

'Trump traçou limite e Netanyahu ficou no corner', diz Raquel Landim

EUA estão prontos para acordo com Irã quando Teerã estiver, diz Trump

Em Roma, Lula defende imposto global de 2% sobre super-ricos em cúpula contra fome

Presidente de Madagascar deixou país, diz líder da oposição, citando a equipe da Presidência

OMS alerta para aumento dos níveis de resistência a antibióticos

COP30: Alckmin manda recado à comunidade internacional sobre agenda do clima

Produtores de soja dos EUA na linha de frente da guerra comercial com a China

Na França de Macron, nada muda para que nada mude

Pontos de inflexão climática estão sendo ultrapassados, alertam cientistas antes da COP30

Hamas divulga nomes dos quatro reféns mortos cujos restos serão devolvidos nesta segunda-feira

'A fome é irmã da guerra, seja ela travada com armas ou tarifas', diz Lula