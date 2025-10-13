Hamas liberta todos os reféns vivos antes de cúpula pela paz em Gaza

O grupo extremista palestino Hamas libertou os 20 reféns israelenses vivos para troca por prisioneiros palestinos na Faixa de Gaza após acordo de cessar-fogo. Conforme eram entregues pelo grupo à Cruz Vermelha nesta manhã, os reféns seguiam para bases militares israelenses, onde receberam atendimento médico. O governo de Benjamin Netanyahu também iniciou a libertação de palestinos detidos em prisões israelenses. Os 20 reféns vivos e 28 que estariam mortos começaram a ser enviados para Israel após 738 dias em cativeiro. Cerca de 250 prisioneiros de Israel foram levados para uma prisão em Ofer, na Cisjordânia ocupada, e para Ketziot, que são locais ao sul de Israel que ficam próximos da fronteira com o Egito, o que deve facilitar a logística das trocas. Desde a escalada do conflito entre as duas partes, mais de 67 mil pessoas morreram em Gaza. Boa parte das vítimas eram mulheres e crianças e estima-se que mais de 170 mil ficaram feridos. Do outro lado, 1.600 israelenses perderam a vida. Leia mais.

Apesar de acordo, Netanyahu afirma que campanha militar não acabou. O primeiro-ministro de Israel disse ontem, véspera da esperada libertação de reféns mantidos na Faixa de Gaza, que a campanha militar não acabou e que ainda há "grandes desafios de segurança pela frente". "Estamos no controle", disse Benjamin Netanyahu em um vídeo. Mais tarde, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contradisse o israelense e afirmou que a guerra acabou. "A guerra terminou, certo? Entenderam?", disse Trump a jornalistas quando foi questionado se tinha certeza de que o conflito entre Israel e o grupo islamista palestino Hamas havia chegado ao fim. Trump viajou ontem para o Oriente Médio e vai discursar hoje no parlamento israelense. Ele também deve se encontrar com familiares dos reféns mantidos pelo Hamas antes de seguir para o Egito participar da cúpula pela paz.

Lula se encontra com o papa pela primeira vez. O presidente Lula chegou ontem a Roma e foi recebido pelo papa Leão 14 nesta manhã, antes de participar da abertura da reunião da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura. O líder brasileiro divulgou fotos do encontro nas redes sociais do governo. A audiência com o papa é o primeiro encontro entre os dois desde que o americano Robert Prevost foi eleito, em maio. Desde o primeiro mandato, iniciado em 2003, essa será a terceira vez que Lula será recebido como presidente por um papa no Vaticano. À tarde, Lula participa da abertura do Fórum Mundial da Alimentação e também realiza reunião sobre a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, iniciativa do Brasil lançada no G20 do Rio, no ano passado. Saiba mais.

Santuário de parecida recebe milhares de pessoas no dia da padroeira. Cerca de 150 mil fiéis assistiram à missa na Basílica comandada por dom Orlando Brandes, arcebispo de Aparecida, na manhã de ontem. Na homilia, o religioso enalteceu a necessidade de diminuir a pobreza e as desigualdades sociais no país e informou que cerca de 40 mil dos romeiros que estavam ali chegaram ao local a pé. A devoção dos brasileiros por Nossa Senhora Aparecida leva uma multidão a Aparecida, no vale do Paraíba, durante o ano todo, mas especialmente na semana do 12 de outubro, dia de sua celebração. No ano passado, o santuário recebeu 320.689 devotos entre os dias 3 e 12 de outubro, das quais 139.821 no dia 12.

Partido de ultradireita vai governar três municípios em Portugal pela 1ª vez. Já concluída a apuração dos votos da eleição que ocorreu ontem, o Chega conseguiu a presidência de três câmaras municipais - o que é equivalente às prefeituras no Brasil. O líder do partido, André Ventura, reconheceu, no entanto, que os resultados ficaram aquém dos objetivos. O partido teve mais de 654 mil votos, correspondendo a 11,86% do total, segundo dados da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, subindo para a terceira força política do país, atrás do PSD e PS. O Chega elegeu 134 vereadores e três presidentes de câmara: no Entroncamento (distrito de Santarém), que era governado pelo Partido Socialista, Albufeira (Faro) e São Vicente (Madeira), que eram do Partido Social Democrata. O Chega concorreu pela primeira vez a eleições autárquicas em 2021, dois anos após a legalização do partido, quando conseguiu mais de 208 mil votos e elegeu 19 vereadores.