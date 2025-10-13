Hamas começa a libertar últimos reféns israelenses - Sete primeiros reféns vivos libertados pelo Hamas já estão em território israelense. Trump chega a Israel, onde vai discursar no parlamento e encontrar famílias.Os sete primeiros reféns com vida libertados pelo Hamas nesta segunda-feira (13/10) já estão em território israelense, comunicaram as Forças de Defesa de Israel (FDI). Eles foram entregues ao Comitê Internacional daCruz Vermelha antes de serem transferidos aos cuidados de membros das FDI.

"Os reféns que retornam, Eitan Mor, Alon Ohel, Ziv Berman, Gali Berman, Guy Gilboa Dalal, Omri Miran e Matan Angrest, acompanhados por integrantes das Forças de Defesa de Israel (FDI), cruzaram a fronteira para o Estado de Israel há pouco", diz a mensagem publicada às 9h30 (horário local, 3h30 de Brasília).

Eles fazem parte dos 20 reféns vivos que o Hamas libertará nesta segunda-feira como parte do acordo de cessar-fogo em Gaza.

Eitan Mor tem 25 anos e foi feito refém enquanto trabalhava como segurança no festival Nova; os irmãos Gali e Ziv Berman (27) foram sequestrados em sua casa no kibutz Kfar Aza; e Guy Gilboa Dalal (24) foi feito refém no festival de música.

Matan Angrist (22) servia como soldado e foi capturado em seu tanque em chamas no kibutz Nahal Oz; Omri Mira (48) é o mais velho dos reféns e foi capturado em seu veículo, na frente de sua esposa e filhos; e Alon Ahel (24) é um dos quatro frequentadores do Nova que estavam no abrigo onde outras 16 pessoas foram mortas.

O primeiro destino dos reféns é a base de Reim, localizada perto da fronteira com Gaza, onde eles passarão por uma avaliação de saúde para depois encontrarem suas famílias.

De lá, serão levados de helicóptero para hospitais nos arredores de Tel Aviv: dez têm transferência prevista para o Hospital Sheba, cinco para o Beilinson e outros cinco para o Ichilov.

Também é aguardada a entrega dos corpos dos 28 reféns mortos que permanecem em Gaza, mas não se sabe se ela será simultânea ou logo após o retorno dos reféns com vida, nem se todos puderam ser localizados.

A Cruz Vermelha entregará os restos mortais às tropas em Gaza e, dentro do território palestino, será realizada uma "breve cerimônia" e uma oração judaica.

Comemoração em Tel Aviv

A alegria tomou conta das milhares de pessoas reunidas na "Praça dos Reféns", no centro da metrópole costeira israelense de Tel Aviv, após relatos da libertação dos primeiros reféns.

O cessar-fogo entrou em vigor na sexta-feira como parte de um plano de paz mediado pelo presidente dos EUA, Donald Trump.

Em troca da libertação dos reféns, Israel libertará quase 2 mil prisioneiros palestinos – incluindo até 250 condenados à prisão perpétua.

Trump chega a Israel

Trump chegou a Israel para assistir à entrega dos reféns mantidos pelo Hamas e participar de uma sessão do Knesset (Parlamento) durante uma visita de apenas algumas horas.

O presidente dos EUA foi recebido no aeroporto de Tel Aviv pelo primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e pelo presidente Isaac Herzog, bem como por membros da delegação americana já em Israel, liderada por seu genro, Jared Kushner, e sua filha, Ivanka Trump.

O presidente dos EUA segue para Jerusalém sob rigorosas medidas de segurança e, uma vez na cidade sagrada, se encontra com as famílias dos reféns e faz um discurso em inglês perante o Parlamento.

Trump deve continuar sua viagem de Israel para a cidade turística egípcia de Sharm el-Sheikh para participar de uma cúpula de paz que contará com a presença de mais de 30 países, mais de 20 deles representados por seus chefes de Estado ou de governo.

md/as (EFE, Reuters, AP)