Guerra comercial de Trump com a China ofusca reuniões do FMI e do Banco Mundial

Por David Lawder

WASHINGTON (Reuters) - Os chefes do setor financeiro reunidos em Washington esta semana estavam prontos para discutir a resiliência da economia global diante dos ataques tarifários de Donald Trump - até que a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China explodiu novamente, com o presidente dos EUA ameaçando cobrar 100% de impostos sobre as importações chinesas e fazendo com que os mercados entrassem em parafuso.

As reuniões anuais do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial certamente serão dominadas agora por questões sobre se a promessa de Trump de retaliar os controles de exportação de terras raras da China mergulhará as duas maiores economias do mundo novamente em uma guerra comercial total.

Uma delicada trégua elaborada por Washington e Pequim nos últimos cinco meses reduziu as tarifas dos níveis de três dígitos e levou o FMI a melhorar as perspectivas de crescimento global. Os planos de Trump de se reunir com o presidente chinês, Xi Jinping, neste mês alimentaram as expectativas de um novo degelo.

Mas esse otimismo foi abalado na sexta-feira, quando Trump ameaçou cancelar a reunião e impor um "forte aumento" das tarifas sobre os produtos chineses, juntamente com outras contramedidas.

Para azedar ainda mais o clima, a China decidiu, na sexta-feira, equiparar as novas taxas portuárias dos EUA para navios construídos ou de propriedade chinesa com suas próprias taxas sobre escalas portuárias de navios construídos ou com bandeira dos EUA ou de propriedade de empresas com mais de 25% de propriedade de fundos de investimento domiciliados nos EUA.

As reuniões do FMI e do Banco Mundial levarão mais de 10.000 pessoas a Washington, incluindo ministros das Finanças e presidentes de bancos centrais de mais de 190 países.

Martin Muehleisen, ex-chefe de estratégia do FMI e atualmente no Atlantic Council, disse que as ameaças de Trump podem ser uma postura para obter vantagem nas negociações.

"Esperemos que a sanidade prevaleça. Se Trump voltar a impor tarifas de 100% sobre os produtos chineses, ele enfrentará fortes turbulências nos mercados", disse Muehleisen.

A ameaça de Trump na sexta-feira desencadeou a maior liquidação de ações dos EUA em meses, em um momento em que os investidores e autoridades já estavam ficando preocupados com um mercado de ações alimentado por um boom de investimentos em inteligência artificial que algumas autoridades temem que possa prejudicar o emprego futuro.

Embora a China tenha alguma vantagem sobre Trump devido ao seu domínio global em terras raras, Muehleisen disse que não é do interesse de Pequim mergulhar novamente em um ambiente de tarifas de três dígitos.

Não está claro se o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, que liderou as negociações comerciais entre os EUA e a China, irá se reunir com alguma autoridade chinesa esta semana em Washington. Um porta-voz do Tesouro se recusou a comentar sobre a agenda de reuniões bilaterais de Bessent.

PREVISÕES DE CRESCIMENTO

Antes da escalada na sexta-feira, a diretora-gerente do FMI, Kristalina Georgieva, havia elogiado a capacidade da economia global de resistir a múltiplos choques, desde os custos tarifários e a incerteza até a desaceleração do mercado de trabalho dos EUA, o aumento dos níveis de endividamento e as rápidas mudanças provocadas pela adoção da IA.

Em uma prévia das previsões do relatório Perspectivas Econômicas Globais do FMI, que serão divulgadas na terça-feira, Georgieva disse na semana passada que a taxa de crescimento do PIB global para 2025 seria apenas um pouco menor do que os 3,3% de 2024. Com base nas taxas tarifárias que foram menores do que o inicialmente temido - incluindo as tarifas entre os EUA e a China - o FMI, em julho, aumentou sua previsão de crescimento do PIB de 2025 em 0,2 ponto percentual, para 3,0%.

"O que estamos vendo é uma resiliência comprovada no mundo", disse Georgieva à Reuters em uma entrevista. "Mas também estamos dizendo que este é um momento de incerteza excepcional, e os riscos negativos ainda dominam a previsão. Portanto, cuidado, não fique muito confortável."

(Reportagem adicional de Andrea Shalal e David Milliken)