"Guerra acabou", diz Trump ao chegar a Israel - Presidente dos EUA vai se encontrar com familiares dos reféns israelenses e discursar no Knesset antes de seguir para o Egito, onde participará de cúpula pela paz.O presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump, chegou na manhã (horário local) desta segunda-feira (13/10) a Israel, onde foi recebido pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyhau e pelo presidente Isaac Herzog, assim como por membros da delegação americana que já estavam em Israel, liderados por seu genro, Jared Kushner, e sua filha Ivanka Trump.

"A guerra acabou", disse Trump ainda a bordo da aeronave presidencial Air Force One, acrescentando que "as pessoas estão cansadas" e o plano de paz vai ter sucesso por causa disso.

O presidente fez essas declarações após ser questionado sobre um comentário de Netanyahu, que sugeriu que as operações militares de Israel na Faixa de Gaza não haviam terminado completamente.

O presidente americano vai se encontrar com familiares das vítimas do ataque terrorista de 7 de outubro de 2023 e discursar no Knesset (parlamento israelense). O último chefe de Estado dos EUA a fazê-lo foi George W. Bush, em 2008.

Nas últimas semanas, os familiares dos reféns israelenses agradeceram a intervenção do presidente pela libertação e defenderam ativamente que ele recebesse o Prêmio Nobel da Paz.

Cúpula em Sharm el-Sheikh

Em seguida, Trump vai se deslocar para o Egito, onde o presidente Abdel-Fattah el-Sissi vai presidir um encontro de cúpula pela paz, da qual participarão mais de 30 países, sendo mais de 20 deles representados por seus chefes de Estado ou de governo, no balneário de Sharm el-Sheikh.

Entre eles estão o emir do Catar, Sheik Tamim Bin Hamad Al Thani, e o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, que mediaram junto com Trump e o presidente egípcio entre Israel e Hamas, assim como o presidente do governo da Espanha, Pedro Sánchez, o presidente da França, Emmanuel Macron, e o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer.

O presidente da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Mahmoud Abbas, também estará presente, assim como Netanyahu.

as (Lusa, Efe, AP)