Grupo Abra, controlador da Gol, solicita aprovação para operações não regulares no Chile

São Paulo, 13

13/10/2025 20h12

O Grupo Abra, maior acionista da Gol e Avianca, solicitou a aprovação da Direção Geral de Aviação Civil (DGAC) do Chile para obter um Certificado de Operador Aéreo (AOC) para a NG Servicios Aéreos, empresa já registrada no país e parte do Grupo Abra.

A NG Servicios Aéreos se dedicará a operações aéreas não regulares (fretamento/ACMI) e terá sede em Santiago, Chile, segundo nota divulgada pela Abra.

"Essas operações não regulares podem ser fornecidas a qualquer uma das companhias aéreas que fazem parte do Grupo Abra e a outros operadores, dependendo das oportunidades operacionais e de mercado de cada empresa", acrescenta.

Chile no radar

Procurada, a Gol não se pronunciou. No entanto, o Chile, junto com Equador e Peru, é um dos países no radar do plano de expansão internacional da companhia, conforme mostrou a Broadcast. Após sair do Chapter 11, equivalente à recuperação judicial nos Estados Unidos, a aérea mira voar para todos os países da América do Sul até 2029.

Entre as nações mais relevantes da região, apenas esses três, que tiveram as operações suspensas durante a pandemia, não são atendidos pela companhia. Apesar de não haver nada fechado, assim como nenhuma previsão, os estudos estão em andamento, segundo o vice-presidente comercial da Gol, Mateus Pongeluppi.

"A próxima janela para adicionar capacidade é julho do ano que vem. Avaliamos se será em meados de 2026, em dezembro ou mais adiante", disse o executivo. "É um processo rigoroso, mas, pela relevância, mesmo que não retornem imediatamente à malha, esses destinos continuarão sendo monitorados".

