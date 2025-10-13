Daniela Lima: Governo tenta ser cirúrgico ao demitir aliados de deputados

Após a derrota na votação da MP dos Impostos, o governo federal iniciou demissões cirúrgicas de aliados de deputados que votaram contra a medida, avaliou a colunista Daniela Lima no UOL News - 2ª edição, do Canal UOL.

Segundo Daniela, o Planalto mapeou e exonerou aliados de parlamentares opositores em órgãos como Ministério da Agricultura, Dnit, Codevasf, Iphan e Caixa, mas poupou Arthur Lira e seus indicados para evitar crise maior com o centrão.

Essa lista desses postos havia sido publicada pelo painel da Folha de S.Paulo e estamos acompanhando a evolução desse corte. O governo está tentando fazer algo meio cirúrgico, extirpando mesmo das franjas aqueles que não votaram ou deixaram de apoiar a pauta econômica nos últimos tempos, mas preservando algumas pessoas que são importantes para sua articulação.

É o caso, por exemplo, do Arthur Lira, que não terá nenhum tipo de posto ali na Caixa Econômica Federal. Ele tem uma série de indicados em outros órgãos também e esses serão preservados. Por quê? Porque o governo está tentando fazer algo que não soe ou que provoque um debacle geral numa Câmara já muito irritadiça. Daniela Lima, colunista do UOL

Para Daniela, o clima político segue tenso após as exonerações, e o governo precisa reorganizar sua base para aprovar pautas econômicas e manter o arcabouço fiscal.

É preciso ver como será essa semana na política. Há um Senado fazendo cobranças, uma Câmara que estará um pouco mais indócil agora que alguns de seus integrantes perderam cargos e um governo que precisa colocar e sinalizar para o mercado uma pauta que garanta que o arcabouço fiscal dele para de pé.

Difícil saber se dará conta de fazer tudo isso nesse cenário que está em um tanto quanto encalacrado. Daniela Lima, colunista do UOL

Para Trump, é muito interessante que esse discurso de fim definitivo do conflito se sustente. Internamente, ele tem altas taxas de desaprovação. Na economia, está indo muito mal. Ele tem 53% de desaprovação, o que é muito ruim para um presidente no seu primeiro ano de mandato. Vinícius Vieira, professor de relações internacionais

O premiê israelense perdeu muito apoio interno e na Europa. Netanyahu perdeu as credenciais que o autorizavam a falar de igual para igual em esferas como a Assembleia Geral da ONU, onde delegações de dezenas de países simplesmente deixaram o plenário no momento em que ele se posicionou para falar. Daniela Lima, colunista do UOL

