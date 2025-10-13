STF julgará em dezembro general e ex-diretor da PRF em trama golpista

O STF (Supremo Tribunal Federal) marcou para dezembro o julgamento da ação penal do núcleo 2 da trama golpista. Esse grupo, com autoridades do segundo escalão, teria atuado para manter o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no poder.

O que aconteceu

A Primeira Turma agendou sessões para os dias 9, 10, 16 e 17 de dezembro. Com isso, o núcleo deve ser o último a ser julgado neste ano. O STF entra em recesso a partir do dia 20 de dezembro. O presidente da Primeira Turma, ministro Flávio Dino, agendou o julgamento nesta tarde, após receber uma solicitação do relator Alexandre de Moraes.

Caso foi liberado após Moraes receber as alegações finais das defesas de Filipe Martins e Marcelo Câmara. Os advogados tiveram até o sábado para apresentar seus argumentos derradeiro. Eles perderam o prazo inicialmente previsto, por isso Moraes determinou a troca deles pela Defensoria Pública da União. O ministro acabou recuando após pedidos dos advogados e dos réus.

Grupo é apontado como "núcleo de gerentes" da trama golpista. Segundo a PGR, este grupo seria responsável por gerenciar as ações golpistas após a derrota de Bolsonaro na eleição de 2022. Estão entre os réus o ex-diretor Silvinei Vasques, da PRF (Polícia Rodoviária Federal), e o general da reserva Mário Fernandes, que elaborou e imprimiu o plano que previa o assassinato do presidente Lula (PT) e de seu vice Geraldo Alckmin (PSB).

Núcleo é formado por ex-funcionários da gestão Bolsonaro. Estão no núcleo os ex-assessores Filipe Martins e Marcelo Câmara, a ex-subsecretária da Segurança do Distrito Federal Marília de Alencar e o ex-secretário-adjunto da Segurança do DF Fernando de Sousa Oliveira.

Acusados podem pegar até 46 anos de prisão. A PGR (Procuradoria-Geral da República) acusa os seis de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, envolvimento em organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Em caso de condenação, a pena somada chega a 46 anos de prisão. Eles negam os crimes.

O papel de cada um do núcleo 2, segundo a PGR

Silvinei Vasques

Ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, teria articulado uma operação policial para impedir o deslocamento de eleitores do presidente Lula (PT) aos locais de votação no segundo turno.

Em um segundo plano, os denunciados com posições profissionais relevantes gerenciaram as ações elaboradas pela organização. Silvinei Vasques, Marília Ferreira de Alencar e Fernando de Sousa Oliveira coordenaram o emprego das forças policiais para sustentar a permanência ilegítima de Jair Messias Bolsonaro no poder. Mário Fernandes ficou responsável por coordenar as ações de monitoramento e neutralização de autoridades públicas, em conjunto com Marcelo Costa Câmara, além de realizar a interlocução com as lideranças populares ligadas ao dia 8.1.2023. Filipe Garcia Martins Pereira apresentou e sustentou o projeto de decreto que implementaria medidas excepcionais no país.

Paulo Gonet, procurador-geral da República, na denúncia contra o grupo

Mário Fernandes

General da reserva do Exército, ele seria da ala radical e o responsável pelo plano Punhal Verde Amarelo, que previa assassinar o presidente Lula (PT), o vice Geraldo Alckmin (PSB) e o ministro do STF Alexandre de Moraes. Está preso desde novembro do ano passado.

Filipe Martins

Ex-assessor para assuntos internacionais da Presidência durante o governo Bolsonaro. Ele teria ficado a cargo do apoio jurídico à ruptura institucional e teria elaborado e discutido mudanças na minuta golpista.

Marcelo Câmara

Coronel da reserva do Exército e ex-assessor da Presidência. É citado como um dos líderes do monitoramento de autoridades públicas na trama golpista, o que seria parte do plano para assassinar Moraes.

Fernando de Sousa Oliveira

Delegado da Polícia Federal, ele era o número 2 da Secretaria da Segurança Pública do Distrito Federal no dia 8 de janeiro de 2023 e também teria dado suporte a ações policiais para manter Bolsonaro na Presidência.

Marília Ferreira de Alencar

Delegada da Polícia Federal, ela é a única mulher denunciada. Então diretora de Inteligência do Ministério da Justiça, ela pediu um relatório com informações sobre os locais onde Lula havia recebido mais de 75% dos votos, particularmente em cidades do Nordeste, para ajudar nas blitze a eleitores no dia do segundo turno.