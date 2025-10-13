Gol propõe reorganização societária e saída da bolsa

SÃO PAULO (Reuters) - A companhia aérea Gol vai propor aos acionistas uma reorganização societária que pode culminar com o fechamento do capital da empresa e saída da empresa do nível 2 de governança da B3, segundo boletim de voto à distância divulgado pela empresa na noite desta segunda-feira.

No documento, o conselho de administração da companhia propõe que a empresa operacional Gol Linhas Aéreas Inteligentes e a Gol Investment Brasil sejam incorporadas pela empresa fechada Gol Linhas Aéreas SA.

A assembleia de acionistas foi convocada para 4 de novembro, segundo o documento.

(Por Luciana Guimarães)