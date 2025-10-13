Afinal, o que a geração Z quer da vida?

Quase todo dia surge uma nova polêmica envolvendo a geração Z. Os nativos digitais, nascidos entre 1997 e 2012*, são alvos constantes dos mais velhos: ora são tidos como "preguiçosos" no mercado de trabalho, ora como mais ansiosos e deprimidos. Nem eles aguentam mais esse tanto de rótulo.

O problema é que as generalizações atrapalham uma análise mais profunda sobre esses jovens. Além disso, muitas das pesquisas divulgadas são feitas em países completamente diferentes do Brasil —ou seja, não dá para comparar com a geração daqui.

O UOL foi atrás não só de especialistas no assunto para entender quem é essa geração Z e por que ela causa tanta polêmica, mas também dos jovens gen Z.

Desvendando a geração Z

Diferente dos boomers, a geração Z tem uma visão mais realista da vida. Isso não é à toa: eles cresceram em um mundo em constante mudança. Eles sabem que as coisas estão mais instáveis.

Mas eles têm aspirações profissionais e pessoais, só que de uma outra maneira. Perguntamos se eles pensam, por exemplo, em ter "casa própria" (quem nunca ouviu essa frase antes?), ou em construir uma família, se aposentar? Desejos que são frequentes sobretudo entre os boomers —nascidos entre 1946 e 1964.

Para entender melhor os nativos digitais, o UOL conversou com jovens de 19 a 28 anos que vivem em São Paulo.

"Aposentar? Não temos essa pretensão"

Matheus Gonçalves, 28, faz parte da geração Z Imagem: Arte UOL/Luiza Vidal

Matheus Gonçalves, 28, é geógrafo e trabalha com sustentabilidade. Ele explica que tem sonhos e desejos, mas sabe que, dentro do cenário atual, alguns beiram o "irreal". "Precisamos pensar no que é plausível e viável", conta. Ele cita os preços abusivos de um apartamento em São Paulo: "Um financiamento de um apartamento de dois quartos é meio milhão de reais."

"Aposentar? A gente não tem essa pretensão. Sabemos que não vamos chegar até lá, a regra provavelmente vai mudar de novo. No final, a gente busca se ancorar em outras possibilidades, como o investimento, que teve uma alta ascensão entre a gen Z", diz.

O que Matheus diz é verdade. Um estudo do Fórum Econômico Mundial deste ano mostra que a geração Z começa a aprender sobre investimentos e a investir mais cedo que as gerações anteriores.

A ideia de aposentadoria como um descanso, para eles, também é diferente da de hoje, explica Esther Pereira, 25, que trabalha na área de marketing. "Hoje a gente entende que a aposentadoria não vai vir tão cedo, tão fácil", diz. "Então, não vou esperar o momento chegar para aproveitar. Vou aproveitar o agora. Quero trabalhar, estudar, conhecer pessoas e lugares novos", conta.

Esther Pereira, 25, trabalho com marketing Imagem: Arte UOL/Luiza Vidal

Esther também pensa mais na questão do investimento antes de uma casa própria em si. "Nosso país é muito caro de viver, então, ou a gente aprende a juntar e investir, ou vamos passar por dificuldades não só na aposentadoria, mas para usar agora mesmo", fala.

Conceito de gerações é genérico

"Quando falamos sobre gerações, nós estamos generalizando. Então, nem todas as pessoas vão se encaixar em todas as características de uma geração. Algumas, aliás, não vão se encaixar em nenhuma", explica a norte-americana Roberta R. Katz, antropóloga e pesquisadora do Centro de Estudos Avançados em Ciências Comportamentais da Universidade Stanford (EUA), além de coautora do livro "Gen Z, Explained: The Art of Living in the Digital Age" ("Geração Z, Explicada: A Arte de Viver na Era Digital", sem tradução no Brasil).

Mas a maneira como cada "faixa etária" vai se comportar faz diferença —por mais que sejam, em muitos casos, generalizações. "Enquanto as pessoas crescem, elas formam sua compreensão do mundo, e certos acontecimentos impactam uma faixa etária de maneira similar", explica a pesquisadora.

A teoria é que esses eventos podem deixar uma marca na forma como os jovens passam a ver o mundo. Pense nisso: quanto mais velho você é, mais você assimila os acontecimentos do mundo com base em tudo o que já viveu antes. Mas quando você é jovem, sua visão de mundo está se formando, então os eventos atuais têm um impacto muito maior. Roberta R. Katz, antropóloga

O que cada geração vive na fase da adolescência e juventude faz a diferença, segundo Katz. "Geralmente, essas gerações, que costumam durar de 15 a 20 anos, são definidas por eventos marcantes que as afetam", explica a antropóloga.

Aspirações, sonhos: as referências mudaram

Um dos elementos em comum na geração Z é a internet e tudo que surgiu a partir dela, como os meios de comunicação em massa, explica Roberta R. Katz, de Stanford.

"Gosto de fazer o contraste: um boomer, enquanto crescia, tinha como referências a escola, a igreja, os pais e os avós. Viajava-se pouco. Ou seja, os modelos de vida eram limitados. Já um gen Z cresceu com acesso a todo tipo de referência mundial. Isso muda completamente a visão de mundo", diz.

Outro ponto citado pela antropóloga dos EUA, sobretudo entre os jovens do país, é o acesso à "falhas das instituições": os escândalos políticos, problemas socioculturais, a violência escolar do país e o acesso a armas, por exemplo.

"Enquanto nossos pais cresciam —eu mesma me coloco aqui—, as mudanças existiam, mas eram muito mais lentas. Basta pensar que, nos últimos 30 anos, desde que a internet ficou acessível, mudamos absolutamente tudo: banco online, compras online, jogos online. E isso tudo em apenas 30 anos: num piscar de olhos!"

Essa questão citada por Katz explica porque a geração Z vê o conceito de estabilidade como algo desejado, mas em que eles não necessariamente confiam. Em suas pesquisas, aliás, um dos grandes valores dos jovens é a tal da flexibilidade.

Eles cresceram num ambiente de mudanças constantes e sabem que precisam ser flexíveis, porque esperam que as mudanças continuem a acontecer sempre. Agora, por exemplo, é a vez da inteligência artificial. Roberta R. Katz, antropóloga

"Não sei se chego aos 60 anos"

Erick Sales, 22, ajuda empresas a lidar com a geração Z Imagem: Arte UOL/Arquivo pessoal

Erick Sales, 22, é formado em jornalismo, mas trabalha com marketing. Neste ano, resolveu abrir uma consultoria para empresas, ajudando na gestão e capacitação de líderes que desejam aprender a lidar com a geração Z.

"Os jovens ficam cerca de nove meses em casa empresa. É uma rotatividade alta, que traz um custo alto para as empresas", explica. Parte dos nativos digitais, Erick entende bem quando o assunto é a geração Z. Escreve artigos com frequência no LinkedIn, que acumulam curtidas e comentários.

Nossa visão de futuro é reduzida mesmo. Recebemos muita informação e as coisas mudam o tempo todo. É mudança climática, é desastre, então como a gente consegue se planejar a longo prazo? Não sei nem se chego aos 60 anos. Erick Sales, 22

"Hoje, sinto que a principal mudança é não trabalhar mais para a família. Só conto com a minha geração. Depois disso, não sei mais o que vem", diz o jovem.

"Pandemia mudou tudo"

Para Sue Coutinho, 28, que trabalha com comunicação em uma agência em São Paulo, existe ansiedade e receio, sim, com o futuro. Ela tem ainda uma newsletter no LinkedIn chamada de "Só tem no Brasil", dedicada a falar sobre a cultura brasileira —a gen Z, aliás, já foi tema de suas publicações.

Desde a pandemia, a ideia de viver com estabilidade mudou na vida dela. Mais recentemente, Sue decidiu morar em um sítio da família, em Miracatu, interior de São Paulo.

"Nunca tinha pensando em morar aqui: não queria ter carro, casa, nada material. Era nômade. Mas, depois da pandemia, mudou. Entendi que precisava de um lugar seguro", diz Sue. A estrategista comenta que pensava em como iria viver daqui "uns anos".

É uma quebra de paradigma. As pessoas pensam que nós [geração Z] não estamos preocupados com o futuro. Sue Coutinho, 28

Sue explica que essa sensação de "fim de mundo" é cansativa: "Você abre o celular e, no WhatsApp, TikTok, Instagram, são as mesmas notícias", diz. "Essa questão de ter sonhos está difícil. Está caro comprar uma casa, olha a taxa Selic, como vou fazer uma dívida de 30 anos?", questiona. No entanto, ela acredita que, mesmo assim, é possível sonhar com um futuro melhor.

"A geração Z tem isso. Com seu poder de nativo digital, estamos construindo o futuro que queremos. Seja trazendo pautas nas redes sociais, como cobrar por oportunidades melhores de trabalho, o fim da escala 6x1, entre outras coisas. Estamos construindo um futuro melhor."

"Digitalização atravessa todas as classes sociais"

O contexto atual não é dos mais confortáveis: "crise" da CLT, "uberização" do trabalho, uso excessivo de celular, economia instável, falta de perspectiva no futuro. Há ainda a saúde mental cada vez mais em pauta e as rápidas mudanças na sociedade.

E aqui, é claro, abre-se um parêntese, mais uma vez, sobre generalização e recortes sociais. Muita coisa pode ser diferente de acordo com a cultura deste adolescente ou jovem, principalmente status econômico e de acessos. Mas, para o antropólogo Michel Alcoforado, as questões em comum não mudam.

"As tensões da geração Z são as mesmas entre eles, mas a maneira como cada um vai resolver seus dilemas é o que vai diferenciar", explica o especialista, fundador da consultoria Consumoteca.

A digitalização atravessa as pessoas de todas as classes sociais, do mesmo modo que a ambição, a dificuldade de imaginar o futuro e as questões com saúde mental estão presentes na periferia de São Paulo ou nos [bairro] Jardins. Obviamente, a forma como eles resolvem esses dilemas são diferentes, mas as tensões são iguais. Michel Alcoforado, antropólogo

Na lista de "resoluções", Alcoforado cita plano de saúde de melhor qualidade, escola para sobrinhos, pagar dívidas dos pais, entre outras questões que, para a classe A, não fazem sentido.

"Aqui entra a ideia do 'corre' [trabalhar], e eles fazem isso bem. Hoje, o futuro para essa geração é uma incógnita. Imaginar o futuro quando você vem de classe popular é um desafio dobrado", explica o antropólogo.

Um outro exemplo que mostra como essa realidade funciona é o caso da historiadora Denise Machado Cardoso, mestre em antropologia e professora da UFPA (Universidade Federal do Pará), que vê na prática como o comportamento afeta uma mesma geração.

"Aqui no Pará, os jovens não querem ser jogadores de futebol, mas influenciadores. É algo que surgiu agora", conta a pesquisadora, que tem como foco o acesso da população indígena aos meios digitais.

"O que eles dizem é que, hoje, não tem necessidade de fazer algum curso específico, basta criar o próprio conteúdo com o próprio público deles. E sei que aqui na região faz muito sucesso os conteúdos sobre a cultura. Temos influencers indígenas", diz.

Por outro lado, destaca a especialista, em comunidades quilombolas, ribeirinhas, a cobrança é diferente. "Se a pessoa quiser ter um filho, isso não é um problema", explica.

Para quem pesquisa o assunto, a geração Z brasileira deseja muitas coisas, mas as principais são dinheiro e sucesso, mas sem passar perrengue. E o questionamento que fica é: nem todo mundo vai chegar neste lugar.

Se você for um millennial, por exemplo, pense. Não bastava estudar em uma boa universidade para garantir um bom emprego? Pois é, foi isso que os mais velhos, principalmente os boomers, falaram porque foi assim que eles enriqueceram. Mas a gen Z cresceu ao lado do irmão mais velho, um millennial, e viu que, talvez, toda a fórmula que foi inventada para eles, não deu tão certo.

*O UOL usou como referência o período definido pelo instituto norte-americano Pew Research Center.