Topo

Notícias

Garrafa de água pode liberar microplásticos perigosos à saúde, diz estudo

Estudo avaliou impacto de garrafas plásticas na liberação de resíduos nocivos - iStock/VivaBem
Estudo avaliou impacto de garrafas plásticas na liberação de resíduos nocivos Imagem: iStock/VivaBem
do UOL

Colaboração para VivaBem

13/10/2025 15h08

A promessa de pureza contida em uma garrafa de água pode esconder um risco microscópico. Um estudo canadense publicado no Journal of Hazardous Materials revelou que o simples ato de abrir uma garrafa de água pode introduzir no corpo humano milhares de microplásticos, pequenas partículas com menos de 5 milímetros que, a longo prazo, podem ameaçar a saúde.

Esses resíduos, gerados pela fragmentação de materiais como garrafas PET, copos descartáveis e sacolas, ou fabricados já em tamanho reduzido, como microesferas e glitter, conseguem atravessar barreiras de defesa do organismo e se alojar em tecidos vitais.

Relacionadas

'Doei 70% do meu fígado à minha filha de 2 anos e hoje ela tem vida normal'

Mãe congela cordão umbilical e salva vida do filho: 'Tive pressentimento'

Quase 60% dos hipertensos brasileiros não seguem tratamento, aponta estudo

Beber água engarrafada pode expor o corpo humano a níveis perigosos de microplásticos capazes de atravessar barreiras de defesa e se alojar em órgãos vitais, aumentando potencialmente o risco de doenças graves.
Sara Sajedi, especialista em gestão ambiental da Universidade Concordia, no Canadá

A pesquisa, liderada por Sajedi, identificou que o consumo de água em garrafas plásticas está associado a uma exposição maior a essas partículas do que a ingestão de água da torneira. O estudo foi feito por meio da revisão de 141 artigos científicos sobre o tema.

Impacto no corpo humano

De acordo com os pesquisadores, as partículas encontradas tinham tamanho médio de dois micrômetros, o equivalente a dois milésimos de milímetro —pequenas o bastante para ultrapassar barreiras celulares e alcançar órgãos como o fígado, rins e cérebro. Uma vez no corpo, esses microplásticos podem provocar:

  • Inflamação crônica;
  • Estresse oxidativo;
  • Desequilíbrios hormonais;
  • Infertilidade;
  • Danos neurológicos.

Pesquisas recentes encontraram microplásticos em placentas, leite materno, sangue e tecidos humanos, um indício alarmante de sua capacidade de infiltração. Segundo Sajedi, os efeitos não são imediatos, mas crônicos. As consequências acumulam-se com o tempo, aumentando a carga tóxica do organismo. Além dos danos diretos, o estudo indica que essas partículas podem alterar a microbiota intestinal, conjunto de microrganismos essenciais à digestão e à imunidade.

Pequenas mudanças, grandes efeitos

Os microplásticos não chegam ao corpo apenas pela água engarrafada. Eles estão presentes também no ar e nos alimentos, resultado da degradação contínua de produtos plásticos. No caso das garrafas, o problema é agravado pelo próprio processo de fabricação, armazenamento e transporte, que libera partículas diretamente no líquido.

"Beber água de garrafas plásticas é aceitável em situações de emergência, mas não deve ser um hábito diário. A educação é a ação mais importante que podemos tomar", afirmou Sajedi, chamando o problema de uma "questão urgente" de saúde pública, em entrevista ao Daily Mail.

Se a ameaça é microscópica, as soluções precisam ser amplas —e começar pela forma como consumimos. Além do alerta de Sajedi, uma das medidas mais urgentes é reduzir o uso de embalagens plásticas descartáveis, substituindo-as por opções mais resistentes e de vida útil prolongada. Essa mudança de hábito ajuda a conter o fluxo de resíduos que se espalham pelos ecossistemas e acabam voltando para nós em forma de partículas invisíveis, mas potencialmente nocivas.

*Com informações de reportagem publicada em 01/07/2024

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Pena de 5 anos de prisão do ex-presidente francês Sarkozy começa na próxima semana, diz RTL

UE começa a financiar tribunal especial para processar Rússia, diz chefe de política externa do bloco

Dá pra tomar banho de rio no meio da cidade? Alguns rios na Europa mostram que sim

Bolsonaro volta a ter crise de soluços e Moraes autoriza atendimento médico em casa

Quem é médica incluída em equipe que atende Bolsonaro após piora de soluços

Presidente da COP30 diz que prioridade é evitar bloqueios nas negociações durante a conferência

Moraes pede a Dino para agendar julgamento do núcleo 2' da tentativa de golpe

Cabo Verde se classifica para a Copa do Mundo pela 1ª vez na história

Rebeldes ligados ao Estado Islâmico matam 19 pessoas no leste do Congo, dizem autoridades

Unica anuncia candidatura de Eduardo Leão à ISO

Sarkozy: ex-presidente começa a cumprir pena em prisão de Paris em 21 de outubro