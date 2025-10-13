Ganhadora do Nobel diz que Maduro deixará o poder com ou sem negociação (entrevista à AFP)

A líder opositora venezuelana e ganhadora do Nobel da Paz, María Corina Machado, disse, nesta segunda-feira (13), à AFP que o presidente Nicolás Maduro vai deixar o poder, com ou sem negociação, em meio à pressão militar dos Estados Unidos, que não comentaram o assunto.

"Com negociação, sem negociação, Maduro vai deixar o poder", afirmou a opositora, que vive na clandestinidade. "Dissemos que estamos dispostos a oferecer garantias."

pgf-jt/nn/lb/rpr

© Agence France-Presse