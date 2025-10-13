Fome é irmã da guerra, diz Lula no Fórum Mundial da Alimentação

Multilateralismo

Lula comentou ainda os 80 anos da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO, na sigla em inglês) e seu trabalho junto ao Programa Mundial de Alimentos e ao Fundo Internacional para o Desenvolvimento da Agricultura.

"Não deixa dúvidas de que o mundo seria um lugar pior sem o multilateralismo", disse. "Graças à FAO, um número crescente de países reconheceu o direito à alimentação em sua legislação", completou.

O presidente lembrou que, há 10 anos, participava das comemorações dos 70 anos da entidade. "Muito mudou neste período. Vivíamos então o entusiasmo da adoção da agenda 2030. O mundo havia se unido em torno de objetivos comuns e caminhava rumo à um futuro promissor".

"Hoje, tanto nossa capacidade de agir coletivamente quanto o otimismo que nos animava estão abalados. Os desafios se aprofundaram, mas não temos alternativa senão persistir. Enquanto houver fome, a FAO permanecerá indispensável."