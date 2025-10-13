Topo

Notícias

Fome é irmã da guerra, diz Lula no Fórum Mundial da Alimentação

13/10/2025 10h57

Multilateralismo

Lula comentou ainda os 80 anos da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO, na sigla em inglês) e seu trabalho junto ao Programa Mundial de Alimentos e ao Fundo Internacional para o Desenvolvimento da Agricultura.

"Não deixa dúvidas de que o mundo seria um lugar pior sem o multilateralismo", disse. "Graças à FAO, um número crescente de países reconheceu o direito à alimentação em sua legislação", completou.

O presidente lembrou que, há 10 anos, participava das comemorações dos 70 anos da entidade. "Muito mudou neste período. Vivíamos então o entusiasmo da adoção da agenda 2030. O mundo havia se unido em torno de objetivos comuns e caminhava rumo à um futuro promissor".

"Hoje, tanto nossa capacidade de agir coletivamente quanto o otimismo que nos animava estão abalados. Os desafios se aprofundaram, mas não temos alternativa senão persistir. Enquanto houver fome, a FAO permanecerá indispensável."

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

'Não quero um amigo, quero um ministro', diz Lula sobre indicação ao STF

Seis pessoas morrem após ataque armado no Equador

Camil: expectativa é de nível histórico de rentabilidade do açúcar no próximo tri

Hamas troca últimos reféns israelenses por prisioneiros palestinos; Trump diz que guerra de Gaza acabou

Sem Netanyahu, Trump chega para Cúpula da Paz no Egito; o que esperar

AgRural: plantio da safra 2025/26 de soja atinge 14% no Brasil

Chuvas torrenciais e inundações deixam pelo menos 64 mortos e 65 desaparecidos no México

Estudante é baleado e morto em assalto durante romaria ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida

Trump pede indulto para Netanyahu em ações judiciais abertas em Israel

Cade abre inquérito para investigar suposta prática de venda casada pelo BB

Alcaraz aumenta vantagem no topo do ranking da ATP; Vacherot entra no Top 50