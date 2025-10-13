FMI seguirá pressionando G20 a priorizar as questões da dívida, diz Georgieva

Por Andrea Shalal

WASHINGTON (Reuters) - A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, disse nesta segunda-feira que o Fundo continuará a pressionar as economias do G20 para que se concentrem nos problemas persistentes da dívida que afetam as economias em desenvolvimento.

Georgieva, falando nas reuniões anuais do FMI e do Banco Mundial em Washington, disse que o impacto das tarifas dos EUA foi menos dramático do que o esperado, mas a incerteza continua alta.

"O crescimento é lento, a dívida é alta e os riscos de desaceleração financeira são bastante permanentes. Eles estão lá", disse ela, acrescentando que os países precisam estar "muito, muito, muito mais focados em reduzir os níveis de dívida".

Espera-se que a dívida pública global ultrapasse 100% do PIB até 2029, disse Georgieva na semana passada.

Georgieva disse que o FMI estava trabalhando intensamente com o Banco Mundial para ajudar os países que podiam não ter níveis de dívida insustentáveis, mas enfrentavam graves problemas de liquidez, e também tentaria manter as questões da dívida no radar do G20.

"Vocês verão que continuaremos a nos envolver com o G20", disse ela. "Queremos que isso esteja no topo das atenções... Por favor, essa é uma prioridade."

A África do Sul, atual presidente do G20, fez da sustentabilidade da dívida um pilar fundamental de seu ano à frente do grupo. Os Estados Unidos, que assumirão a presidência do G20 em dezembro, não demonstraram grande interesse na questão até o momento.

Georgieva disse que era fundamental reconhecer que os países precisavam se livrar das dívidas, o que destacava a necessidade de criação de empregos e garantia de acesso à tecnologia.

Os países em desenvolvimento, já sobrecarregados com altos níveis de endividamento, enfrentavam encargos adicionais devido às tarifas abrangentes do presidente dos EUA, Donald Trump. Em abril, o Banco Mundial afirmou que metade dos cerca de 150 países em desenvolvimento não consegue fazer o pagamento do serviço da dívida ou corre o risco de chegar a essa situação.

A dívida total nos mercados emergentes aumentou US$3,4 trilhões no segundo trimestre, atingindo um recorde de mais de US$109 trilhões, de acordo com dados recentes do Instituto de Finanças Internacionais.