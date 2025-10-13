Fechamento do mercado financeiro

Topo

A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.

BOLSAS

Ibovespa: +0,78%

Pontos: 141.783,36

Máxima de +1,15% : 142.303 pontos

Mínima estável: 140.682 pontos

Volume: R$ 14,67 bilhões

Variação em 2025: 17,87%

Variação no mês: -3,05%

Dow Jones: +1,29%

Pontos: 46.067,58

Nasdaq: +2,21%

Pontos: 22.694,61

Ibovespa Futuro: +0,9%

Pontos: 141.635

Máxima (pontos): 142.450

Mínima (pontos): 141.270

BLUE CHIPS

Itau Unibanco PN

Preço: R$ 37,16

Variação: +0,05%

Petrobras PN

Preço: R$ 30,21

Variação: +0,9%

Bradesco PN

Preço: R$ 16,88

Variação: +0,18%

Ambev ON

Preço: R$ 11,80

Variação: -0,08%

Petrobras ON

Preço: R$ 32,19

Variação: +0,88%

Vale ON

Preço: R$ 59,74

Variação: +1,48%

BRF SA ON

Preço: R$ 17,95

(22/9/2025)

Vale ON

Preço: R$ 59,74

Variação: +1,48%

Itausa PN

Preço: R$ 10,97

Variação: +0,18%

Global 40

Cotação: 731,009 centavos de dólar

Variação: +0,47%

CÂMBIO

- Dólar comercial no balcão

Compra: R$ 5,4618

Venda: R$ 5,4623

Variação: -0,75%

- Dólar Paralelo

Compra: R$ 5,56

Venda: R$ 5,66

Variação: +1,38%

- Dólar Ptax

Compra: R$ 5,4623

Venda: R$ 5,4629

Variação: +0,34%

- Dólar Turismo

Compra: R$ 5,5400

Venda: R$ 5,6330

Variação: +1,37%

- Dólar Futuro (novembro)

Cotação: R$ 5,4850

Variação: -1,22%

- Euro

Compra: US$ 1,1571 (às 18h31)

Venda: US$ 1,1573 (às 18h31)

Variação: -0,4%

- Euro comercial

Compra: R$ 6,3170

Venda: R$ 6,3180

Variação: -1,16%

- Euro turismo

Compra: R$ 6,5400

Venda: R$ 6,6550

Variação: +2,05%

JUROS

- CDB prefixado de 30 dias, 14,90% ao ano.

- Capital de giro, 6,76% ao ano.

- Hot money, ,63% ao mês.

- CDI, 14,90% ao ano.

- Over a 14,90%

OURO

- Ouro

Cotação: US$ 4.133,00 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)

Variação: +3,3%

