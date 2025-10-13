Avião com Lula teve problema técnico no Pará; não há evidência de sabotagem

Colaboração para o UOL -Não há evidências de que avião com Lula sofreu sabotagem

Publicações nas redes sociais enganam ao insinuar que um avião da FAB (Força Aérea Brasileira) que transportava o presidente Lula no Pará teria sido sabotado.

Não há qualquer evidência de que houve sabotagem na aeronave. De acordo com o Palácio do Planalto, o avião apresentou um "problema técnico-operacional" antes da decolagem. Outra aeronave foi utilizada para transportar Lula.

A FAB explicou que o problema foi de natureza técnica e que a hipótese de sabotagem "foge à realidade".

O que está circulando

Avião com Lula teve falha técnica; não há indícios de que houve sabotagem Imagem: Arte/UOL sobre Reprodução/Facebook

Vídeo com a mensagem "O jato de Lula não deu PT: SABOTAGEM de traidores infiltrados na FAB!" traz um homem dizendo que "motor cospe fumaça preta e não há falha técnica". Ele fala em "bomba química no combustível" e "cabos cortados e veneno infiltrado", segundo "fontes vazaram". "Isso é maior do que 8 de janeiro", alerta.

Por que é falso

FAB descartou sabotagem e condenou posts enganosos. O problema ocorreu no dia 2 em Belém, antes da viagem da comitiva federal até Breves (PA), na ilha de Marajó. Ao UOL Confere, a FAB informou que o caso "constituiu-se de problema técnico, prontamente verificado pela tripulação, havendo a missão se cumprido com a aeronave reserva, em perfeitas condições de segurança". O órgão repudiou as publicações falsas e afirmou que elas "não possuem qualquer aderência com a realidade dos fatos, tratando-se de conteúdos especulativos e caluniosos".

Governo esclarece que avião teve problema técnico. Em nota (aqui), o Palácio do Planalto informou que "ainda em solo, durante os procedimentos de acionamento dos motores, foi identificado um problema técnico-operacional"."Por precaução e seguindo protocolos de segurança, a FAB optou por utilizar uma aeronave reserva (sempre disponível nas missões presidenciais)", diz o texto.

Viagem foi feita em outro avião. A aeronave que apresentou problemas é um C-105 Amazonas, da FAB, e que não integra a frota presidencial. O modelo, adequado para pistas curtas, é usado para o transporte de cargas e tropas e, eventualmente, pode transportar o presidente da República. Após o incidente, a delegação presidencial embarcou em um C-97 Brasília.

Lula relatou medo ao trocar de aeronave. Em entrevista à TV Liberal, afiliada da Rede Globo em Belém, o presidente falou dos momentos de tensão quando já estava dentro do avião e as falhas aconteceram. "Só tenho de agradecer a Deus. Poderia ter acontecido problema no ar, aconteceu em terra. Descemos do avião, com medo de que avião pegasse fogo", disse Lula (aqui, aqui e abaixo).

Presidente agradeceu por "proteção divina". Em seu perfil oficial no X (antigo Twitter), Lula contou que, depois do episódio, visitou a basílica de Nossa Senhora de Nazaré, em Belém, após o "problema no motor" da aeronave. "Só me restava agradecer por essa proteção divina", completou (aqui e abaixo).

Ontem fui até a Basílica de Nossa Senhora de Nazaré, em Belém, para agradecer pelas bênçãos que o Brasil já recebeu.



Pedi que a Nazinha nos concedesse uma COP30 iluminada, que traga esperança e união, e roguei para que Nossa Senhora continue guiando e iluminando o coração de? pic.twitter.com/00rlslaAwZ -- Lula (@LulaOficial) October 3, 2025

Lula cumpriu agenda no Pará. Na ilha de Marajó, o presidente participou da inauguração de unidades de ensino e anunciou novos investimentos na área educacional da região (aqui). Lula também visitou diversas obras de infraestrutura em Belém para a realização da COP30, a 30ª conferência da ONU sobre mudanças climáticas (aqui).

Posts enganosos sobre problema em avião com Lula a bordo voltam a circular. Há um ano, o avião presidencial apresentou problemas no ar durante uma viagem ao México e precisou voar em círculos para gastar combustível e pousar em segurança. Na ocasião, o episódio também motivou publicações enganosas que compartilharam que o incidente teria sido causado porque Lula e membros de sua comitiva estariam bêbados, o que foi desmentido por agências de checagem (aqui e aqui).

Este conteúdo também foi checado pelo Estadão.

