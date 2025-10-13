Topo

Extrema-direita de Portugal tem desempenho abaixo do esperado em eleições locais e ganha três prefeituras

13/10/2025 09h30

Por Sergio Goncalves

LISBOA (Reuters) - O partido de extrema-direita Chega, de Portugal, caiu por terra nas eleições municipais do país, com um resultado muito pior do que o previsto após um aumento em maio que o tornou a oposição oficial do país.

O partido ganhou três das 308 prefeituras eleitas na eleição de domingo, apesar de ter previsto que poderia ganhar 30. Sua parcela de votos caiu para 12%, muito longe dos quase 23% que obteve na eleição parlamentar de cinco meses atrás.

O Partido Social Democrata (PSD), de centro-direita, ganhou a maior parte das corridas para prefeito, com 136, incluindo as das maiores cidades, Lisboa e Porto, melhorando em relação aos 114 de quatro anos atrás. Seus rivais socialistas de centro-esquerda ganharam 128.

O resultado do Chega ainda lhe rendeu o terceiro maior número de votos de todos os partidos, mas ele obteve menos prefeituras do que os candidatos independentes, com 20, e o Partido Comunista, com 12.

A ascensão do Chega desde a eleição do primeiro membro do grupo no Parlamento em 2019 abalou o cenário político de Portugal. O partido alinhou sua retórica às do Reunião Nacional, de Marine le Pen na França, e ao AfD, da Alemanha.

O Chega afirma que quer limpar o sistema político, acabar com a "ideologia de gênero" nas escolas, restringir a imigração e reduzir os gastos públicos com moradia para as comunidades ciganas, uma política que, segundo ele, aumenta a criminalidade.

O líder do Chega, André Ventura, reconheceu que seu partido ficou aquém das expectativas e disse que, para chegar ao poder em Portugal, é necessário ter uma ampla base de autoridades eleitas em nível local.

"Hoje demos um primeiro passo nessa direção, mas ainda estamos longe desse objetivo", disse ele aos repórteres.

O cientista político José Tomaz Castello Branco, da Universidade Católica de Lisboa, disse que o Chega ainda precisa demonstrar que pode ser "um partido local suficientemente forte e não um show de um homem só" de Ventura.

Ele disse que, apesar de ter conquistado poucas prefeituras, o Chega ainda pode ganhar legitimidade institucional em nível local, pressionando o PSD a romper com suas "linhas vermelhas" contra a cooperação com a extrema-direita em municípios onde não tem maioria absoluta.

(Reportagem de Sergio Goncalves e Andrei Khalip)

Notícias

