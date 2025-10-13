Topo

Exportações da China para os EUA caem 27% em setembro na comparação anual

13/10/2025 07h38

As exportações da China para os Estados Unidos caíram 27% em setembro em relação a igual período do ano passado. Foi o sexto mês consecutivo de queda, segundo dados oficiais divulgados nesta segunda-feira pela Administração Geral das Alfândegas da China. Apesar disso, as vendas externas globais do país avançaram 8,3%, alcançando US$ 328,5 bilhões, o maior crescimento em seis meses, acima das expectativas do mercado.

As importações chinesas também cresceram 7,4% no mês, um resultado significativamente melhor que o aumento de 1,3% registrado em agosto, embora a fraqueza da economia doméstica e a crise no setor imobiliário continuem a pesar sobre o consumo interno.

A queda nas exportações para os EUA ocorre em meio ao agravamento das tensões comerciais entre Pequim e Washington. O presidente americano, Donald Trump, ameaçou na sexta-feira impor tarifas adicionais de 100% sobre produtos chineses, enquanto a China respondeu com novas taxas portuárias a embarcações americanas e restrições à exportação de baterias de íon-lítio e minerais raros. Fonte: Associated Press*.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

