Topo

Notícias

Exportação do agronegócio atinge recorde de US$ 14,95 bilhões em setembro

13/10/2025 10h39

Brasília, 13 - As exportações brasileiras de produtos agropecuários alcançaram em setembro o recorde de US$ 14,954 bilhões, informou o Ministério da Agricultura, em nota. O valor, o maior para o mês já registrado na série histórica, é 6,1% superior ao obtido em setembro de 2024, o equivalente a um aumento de US$ 864 milhões ante os US$ 14,090 bilhões registrados um ano antes. O setor representou 49% dos embarques totais do País no último mês, em comparação com 49,5% de setembro de 2024.Em nota, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, destacou os 444 mercados abertos para produtos agropecuários desde o início de 2023. "Os resultados de setembro mostram, mesmo diante de um cenário externo desafiador, a competitividade do agronegócio brasileiro e o acerto na estratégia reforçada a partir de 2023 de abertura, ampliação e diversificação de mercados e produtos", afirmou o ministro.O aumento foi influenciado, principalmente, pela alta de 7,4% dos volumes embarcados que compensou o recuo de 1,1% dos preços médios internacionais, segundo nota técnica da Secretaria de Comércio e Relações Internacionais da pasta. No último mês, os seis principais setores exportadores do agronegócio brasileiro foram complexo soja (US$ 3,8 bilhões e 25,7% do total); carnes (US$ 3,2 bilhões e 21,2% do total); cereais, farinhas e preparações (US$ 1,6 bilhão e 10,8% do total); complexo sucroalcooleiro (US$ 1,45 bilhão e 9,7% do total); café (US$ 1,3 bilhão e 8,6% do total); e produtos florestais (US$ 1,2 bilhão e 8,1% do total). Juntos, estes setores responderam por 84,1% do total embarcado pelo agronegócio em setembro. "Com efeito, houve uma pequena desconcentração da pauta exportadora, com aumento das vendas dos demais setores", observou a secretaria.Na nota, a secretaria destacou o aumento das exportações em setembro da carne bovina in natura, com US$ 1,77 bilhão (+55,6%); da carne suína in natura, com recorde de US$ 346,1 milhões (+28,6%) e do milho, com US$ 1,52 bilhão (+23,5%). "Já entre os produtos potencialmente mais afetados pelo tarifaço, destaque para o café, com US$ 1,3 bilhão (+9,3%), e os pescados, cujas exportações somaram US$ 38,7 milhões, com aumento de 6,1% em volume", observou a pasta.Entre os destinos, a China se manteve como a principal importadora de produtos do agronegócio brasileiro em setembro, seguida por União Europeia e Estados Unidos. Ao logo do último mês, também cresceram as exportações de produtos agropecuários brasileiros para o México, União Europeia, Irã, Índia e Filipinas.Os embarques brasileiros à China avançaram 40,7% em setembro, com as vendas externas atingindo US$ 4,9 bilhões no mês, aumento de US$ 1,42 bilhão em valor nominal. A China respondeu por 32,8% dos embarques de produtos agropecuários brasileiros no último mês, ante 24,8% de setembro de 2024. "O produto que mais se destacou na pauta brasileira para a China foi a soja em grãos, com vendas de US$ 2,87 bilhões (+57,9%) e 6,77 milhões de toneladas (+57,1%) embarcadas, respondendo por 58,4% das exportações do setor agropecuário para aquele mercado. Foi o maior valor já exportado da oleaginosa para a China em setembro, assim como a maior quantidade comercializada", acrescentou a secretaria. A China comprou 92,3% de todo o volume exportado pelo Brasil da oleaginosa no último mês.Em setembro, o País desembolsou US$ 1,76 bilhão com a importação de produtos agropecuários, aumento de 7,3% ante igual mês de 2024. Os principais produtos agropecuários importados pelo Brasil no último mês foram trigo, papel, fibras e produtos têxteis, óleo de palma e salmões. "Além desses produtos, o setor precisou importar inúmeros insumos necessários à produção agropecuária: fertilizantes (US$ 1,56 bilhão; +4,3%); defensivos agrícolas (US$ 844,03 milhões; +32,7%)", destacou a pasta na nota técnica.Acumulado do anoDe janeiro a setembro, as exportações do agronegócio brasileiro alcançaram US$ 126,585 bilhões, alta de 0,7% ante os nove meses do ano passado. Entretanto, a participação do agronegócio nas exportações brasileiras ficou em 49,1% no acumulado deste ano, ante 49,3% do ano passado.Juntos, complexo soja (US$ 44,54 bilhões), carnes (US$ 22,53 bilhões), produtos florestais (US$ 12,42 bilhões), café (US$ 11,23 bilhões) e complexo sucroalcooleiro (US$ 10,93 bilhões) representaram 80,3% das vendas externas do agronegócio brasileiro entre janeiro e setembro deste ano. China, União Europeia e Estados Unidos seguiram como os principais destinos, respondendo juntos por mais da metade das exportações do setor, segundo dados do ministério.As importações de produtos agropecuários cresceram 5,4% nos nove meses do ano em relação a igual período do ano anterior, para US$ 15,248 bilhões, equivalente a 7,2% do total internalizado pelo País no período. De janeiro a setembro deste ano, foram destaques os crescimentos das importações de álcool, borracha natural e óleo de palma.O saldo da balança comercial do setor ficou positivo em US$ 111,337 bilhões de janeiro a setembro deste ano, acima dos US$ 111,289 bilhões de igual período de 2024.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

'Trump traçou limite e Netanyahu ficou no corner', diz Raquel Landim

EUA estão prontos para acordo com Irã quando Teerã estiver, diz Trump

Em Roma, Lula defende imposto global de 2% sobre super-ricos em cúpula contra fome

Presidente de Madagascar deixou país, diz líder da oposição, citando a equipe da Presidência

OMS alerta para aumento dos níveis de resistência a antibióticos

COP30: Alckmin manda recado à comunidade internacional sobre agenda do clima

Produtores de soja dos EUA na linha de frente da guerra comercial com a China

Na França de Macron, nada muda para que nada mude

Pontos de inflexão climática estão sendo ultrapassados, alertam cientistas antes da COP30

Hamas divulga nomes dos quatro reféns mortos cujos restos serão devolvidos nesta segunda-feira

'A fome é irmã da guerra, seja ela travada com armas ou tarifas', diz Lula