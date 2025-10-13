Esposa de empresário que matou gari, delegada ganha nova licença médica

A delegada Ana Paula Lamego Balbino, esposa de Renê da Silva Nogueira Júnior, réu confesso pela morte do gari Laudemir de Souza Fernandes, ganhou nova licença médica e está afastada das funções na Polícia Civil de Minas Gerais.

O que aconteceu

Ana Paula ganhou nova licença médica de 60 dias. Em nota, a Polícia Civil mineira informou que a delegada passou por perícia e ficou comprovada a necessidade de um novo período de afastamento de suas funções por questões de saúde.

Delegada está afastada desde o dia 13 de agosto. Ela se licenciou por questões de saúde dois dias após o marido ser preso pela morte de Laudemir. O crime cometido por Renê aconteceu no dia 11 daquele mês.

Licença anterior de Ana Paula venceu hoje. Agora, ela poderá ficar afastada das funções pelo menos até o dia 13 de dezembro.

Ana Paula está afastada das funções, não do cargo, disse ao UOL o advogado dela, Leonardo Avelar Guimarães. Questionado sobre qual o problema de saúde dela, o advogado disse apenas que "o motivo da licença é restrito à instituição [Polícia Civil] por envolver o sigilo médico".

Por se tratar de um afastamento por questões de saúde, Ana Paula continua recebendo salário mensalmente. Em setembro, ela recebeu R$ 23 mil bruto. Com os descontos, o salário líquido foi de R$ 15,7 mil, segundo dados do portal da transparência.

Delegada não foi denunciada

Polícia Civil indiciou Ana Paula por porte ilegal de arma de fogo, por ser dela a arma usada por Renê para matar Laudemir. Entretanto, o Ministério Público mineiro optou por não denunciar a delegada e enviou à Justiça uma proposta de não persecução penal.

Caso assine o acordo de não persecução penal, Ana Paula não será processada criminalmente. Para obter o direito, ela deverá admitir os crimes dos quais é acusada e como pena deverá cumprir serviços comunitários e pagar multa a ser estipulada pela Justiça.

Defesa diz que acordo ainda não foi feito. Ao UOL, o advogado de Ana Paula informou que ela ainda não foi notificada da proposta feita pela promotoria.

Delegada também foi denunciada por prevaricação pela Corregedoria da Polícia Civil. Nesse caso, ela responde administrativamente e, se for considerada culpada, pode sofrer desde advertência à perda do cargo.

Corregedoria apontou que Ana Paula usou sistema da polícia para acompanhar a morte de Laudemir. Para a investigação, ela sabia do crime cometido pelo marido, mas não o denunciou, nem efetuou a prisão dele.

Justiça mineira aceitou denúncia e tornou Renê réu. O empresário está preso desde o dia 11 de agosto.