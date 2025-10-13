Topo

Notícias

Enamed 2025: 96 mil inscritos farão prova neste domingo em 225 cidades

13/10/2025 12h46

Dia da prova

Neste domingo, a abertura dos portões nos locais de prova do Enamed está prevista para as 12 horas e o fechamento às 13h, no horário de Brasília. A prova terá início às 13h30. Com cinco horas de duração, o término está previsto para as 18h30.

Os participantes deverão apresentar documento de identificação oficial, original e com foto, emitido por órgãos brasileiros. De acordo com o edital do Enamed 2025, são aceitos:

· cédula de identidade expedida por Secretarias de Segurança Pública, Forças Armadas, Polícia Militar ou Polícia Federal;

· identificação fornecida por conselhos ou ordens de classe;

· passaporte;

· Carteira Nacional de Habilitação (CNH);

· Carteira de Trabalho e Previdência Social emitida após 27 de janeiro de 1997;

· Carteira de Identificação Nacional (CIN);

· Documento digital com foto (e-Título, CNH, RG e CIN) apresentado em aplicativo oficial ou no Gov.br.

· Já os participantes estrangeiros deverão apresentar documento oficial, original e com foto, como o passaporte.

A prova

O exame terá 100 questões objetivas, de múltipla escolha, com a mesma quantidade para cada uma das áreas da medicina abordadas (ginecologia e obstetrícia; pediatria; medicina da família e comunidade; e saúde coletiva e saúde mental).

O gabarito preliminar da prova será divulgado no dia 22 de outubro.

Residência médica

O resultado individual do participante no Enamed poderá ser usado como etapa de seleção de residência médica, por meio do Exame Nacional de Residência (Enare).

O Enare é um processo seletivo unificado, de âmbito nacional, voltado a selecionar candidatos para ingresso em programas de residência médica e de residência multiprofissional e na área profissional da saúde.

Além disso, os desempenhos dos candidatos servirão para orientar políticas públicas voltadas à formação médica.

Saiba mais sobre o Enamed no site do exame.

 

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Rebeldes ligados ao Estado Islâmico matam 19 pessoas no leste do Congo, dizem autoridades

Milei se reunirá com Trump para selar apoio financeiro antes de eleições legislativas

CPI do INSS vira palco para cortes de internet e estratégia eleitoral para 2026

Zelenskiy se reunirá com Trump sexta-feira para falar sobre defesa aérea e novas armas

Produção em massa de podcasts com IA perturba uma indústria frágil

Em Roma, Lula critica Netanyahu, despreza Zambelli e defende combate à fome

Papa Leão 14 promete a Lula visita ao Brasil em hora "oportuna"

Partido Chega vence em três cidades e marca estreia da extrema direita nas prefeituras portuguesas

Woody Allen 'via o mundo através dos olhos' de Diane Keaton

'Juntos de novo': casal se reencontra 2 anos após sequestro pelo Hamas

Ex-presidente francês Nicolas Sarkozy entrará na prisão em 21 de outubro