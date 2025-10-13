Topo

Em Roma, Lula defende que pobres sejam colocados no orçamento

13/10/2025 11h15

Encontro com o papa

Mais cedo, durante encontro com o papa Leão XIV, o presidente Lula parabenizou o pontífice por sua primeira exortação apostólica e a sua mensagem de preocupação com os mais pobres. 

"Parabenizei o santo padre pela Exortação Apostólica Dilexi Te e a sua mensagem de que não podemos separar a fé do amor pelos mais pobres. Disse a ele que precisamos criar um amplo movimento de indignação contra a desigualdade e considero o documento uma referência, que precisa ser lido e praticado por todos", postou Lula, em suas redes sociais.

 

