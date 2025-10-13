Economistas reduzem expectativa para a inflação este ano a 4,72%, mostra Focus

Topo

13/10/2025 08h50

SÃO PAULO (Reuters) - A expectativa para a inflação neste ano na pesquisa Focus foi reduzida pela terceira semana seguida, divulgou o Banco Central nesta segunda-feira, depois que a alta do IPCA ficou abaixo do esperado em setembro.

O levantamento, que capta a percepção do mercado para indicadores econômicos, apontou que a expectativa para a alta do IPCA em 2025 agora é de 4,72%, de 4,80% na semana anterior. Para 2026 a projeção para a inflação permaneceu em 4,28%.

Na semana passada, o IBGE informou que o IPCA subiu 0,48% em setembro, após queda de 0,11% em agosto, acumulando em 12 meses alta de 5,17%. Ambos os resultados ficaram abaixo da expectativa em pesquisa da Reuters.

O centro da meta oficial para a inflação é de 3,00%, sempre com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou menos.

Para o Produto Interno Bruto (PIB), as estimativas seguiram em crescimento de 2,16% em 2025 e de 1,80% em 2026. Também não houve alterações nas projeções para a taxa básica de juros Selic, projetada em 15,0% e 12,25% ao final de cada ano respectivamente.

A pesquisa semanal com uma centena de economistas mostrou ainda que a perspectiva para o dólar este ano segue em 5,45 reais, mas para o próximo caiu a 5,50 reais, de 5,53 reais no levantamento anterior.

Veja abaixo as principais projeções do mercado para a economia brasileira, de acordo com a pesquisa semanal do BC com cerca de 100 instituições financeiras:

Expectativas de mercado 2025 2025

2026 2026

Mediana Há 1 Hoje Há 1 Hoje

semana semana

IPCA (%) 4,80 4,72 4,28 4,28

PIB (%) 2,16 2,16 1,80 1,80

Dólar (fim de período-R$) 5,45 5,45 5,53 5,50

Selic (fim de período-% a.a.) 15,00 15,00 12,25 12,25

Preços administrados (%) 4,81 4,96 3,97 3,97

Conta corrente (US$ bi) -68,16 -69,00 -65,00 -65,35

Balança comercial (US$ bi) 64,40 62,00 67,35 65,72

IDP (US$ bi) 70,00 70,00 70,00 70,00

Dívida líquida pública (%/PIB) 65,76 65,76 70,08 70,08

(Por Camila Moreira)

