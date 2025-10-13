Topo

Economistas preveem crescimento mais forte nos EUA, mas com ganhos fracos de emprego e inflação mais rígida

13/10/2025 07h55

Por Howard Schneider

WASHINGTON (Reuters) - O aumento do investimento empresarial deve compensar o crescimento mais fraco do consumo e do comércio global e vai manter a economia dos Estados Unidos crescendo perto da tendência, de acordo com uma pesquisa da Associação Nacional de Economia Empresarial, embora o aumento lento do emprego, a alta do desemprego e a inflação mais rígida prejudiquem as perspectivas.

Os novos impostos de importação do governo Trump continuam sendo um obstáculo para o desempenho da economia, concluiu a pesquisa, com mais de 60% dos 40 economistas consultados estimando que as tarifas reduzirão em até meio ponto percentual o crescimento econômico, com a queda das importações e exportações e o aumento dos preços ao consumidor como resultado das taxas. Nenhum deles vê que as tarifas irão impulsionar o crescimento.

Mas a versão mais recente da pesquisa trimestral da NABE, divulgada nesta segunda-feira como parte da reunião anual do grupo, mostrou melhora das opiniões mais pessimistas sobre as perspectivas dos EUA oferecidas mais cedo neste ano, quando as preocupações com o impacto econômico das tarifas e os riscos de uma guerra comercial mais ampla estavam no auge.

A mediana das projeções aponta que a economia crescerá 1,8% em 2025, em torno da maioria das estimativas do potencial subjacente, em comparação com a taxa de 1,3% projetada na pesquisa de junho.

A inflação medida pelo índice de preços preferido do Federal Reserve, o PCE, deve encerrar o ano em 3%, ligeiramente abaixo dos 3,1% projetados em junho. Mas ela deve diminuir apenas para 2,5% em 2026, segundo as projeções da pesquisa, em comparação com 2,3% na pesquisa de junho, um retorno mais lento em direção à meta de 2% do Fed.

A taxa de desemprego, por sua vez, deve subir até o próximo ano, embora menos do que se temia em junho, para 4,5% contra 4,7% na pesquisa anterior.

A expectativa é de que o Federal Reserve corte a taxa de juros, embora em um ritmo um pouco mais lento do que o previsto pelos investidores, com apenas mais um corte previsto para este ano, em comparação com os duas reduções de 0,25 ponto percentual atualmente precificadas nos contratos vinculados à taxa de juros referencial do banco central.

A pesquisa destacou um dos enigmas contínuos que as autoridades do Fed, em particular, estão tentando entender: a expansão do PIB que começou a surpreender para cima, enquanto o crescimento do emprego continua morno.

Os economistas consultados pela NABE, por exemplo, veem um crescimento médio de apenas 29.000 empregos por mês até o final deste ano, com uma "recuperação limitada e gradual" para cerca de 75.000 no próximo ano, abaixo da previsão de 97.000 em junho.

O investimento empresarial, impulsionado pelo aumento de capital destinado à capacidade de computação e à inteligência artificial, pode explicar parte da desconexão.

O investimento previsto "melhorou acentuadamente", segundo a última pesquisa, e agora a estimativa é de que cresça 3,8% este ano, em comparação com 1,6% em junho, e que continue a expandir a uma taxa de 1,7% no próximo ano, de 0,9% previsto em junho.

(Reportagem de Howard Schneider)

