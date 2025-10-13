Duo in Uno, formado por violonista brasileiro e saxofonista italiana, lança primeiro álbum em Paris

Duo in Uno é o encontro entre a saxofonista italiana Giulia Tamanini e o violonista brasileiro José Ferreira. Juntos, eles realizam turnês internacionais explorando um repertório que vai do clássico ao contemporâneo, passando por ritmos como choro, frevo, baião e outros. Após 14 anos de parceria, lançam agora o primeiro álbum em duo.

Maria Paula Carvalho, da RFI em Paris

O repertório da dupla mistura música popular, erudita e jazz ? um universo musical vasto, mas sempre com o Brasil como protagonista.

O álbum, intitulado "Nosso Canto", reúne nove composições de nomes como Egberto Gismonti, Baden Powell, Edu Lobo, Chico Buarque, Hermeto Pascoal, Paulinho da Viola, entre outros.

"Essa é uma longa história de parceria, de música e de vida juntos", diz José Ferreira. "Somos um casal, eu e a Giulia, há 14 anos, e temos muita experiência, muitas aventuras", completa. "Neste álbum, fazemos um painel amplo de todas as músicas que adoramos ? grandes influências da nossa trajetória", acrescenta. "Tem repertório para quem gosta de jazz, para quem aprecia canção, e também música puramente instrumental", resume.

Encontro em Paris

Giulia nasceu em Trento, na Itália, em uma família apaixonada por música. Começou a tocar saxofone aos oito anos de idade, antes de ingressar no Conservatório e aprofundar sua formação com artistas internacionais como Federico Mondelci, Fabrizio Mancuso e Jean-Denis Michat.

Em 2012, movida pelo desejo de aperfeiçoar sua arte, mudou-se para Paris para estudar. Na capital francesa, teve a oportunidade de colaborar com diversos artistas, entre eles o violonista brasileiro José Ferreira ? um encontro marcante que deu origem ao Duo in Uno.

"Logo depois conheci o José, que me apresentou à música brasileira. Antes, eu conhecia a bossa nova, mas não muito da música instrumental", conta. "Começamos a tocar juntos e a frequentar lugares onde se toca música brasileira, como rodas de choro e de samba", completa.

As inúmeras viagens ao Brasil enriqueceram sua experiência e alimentaram sua paixão pela música brasileira.

"Na prática, temos bastante experiência tocando juntos, porque além do duo, também atuamos em outros grupos, como trios", explica Giulia. "Acho que a alquimia vem desse laço de cumplicidade que temos", destaca.

José Ferreira é natural de São Paulo e foi criado em Goiânia, onde começou a aprender violão de forma autodidata. Já morou em países como Argentina, Estados Unidos, Holanda e França ? experiências que lhe permitiram descobrir novas harmonias e parcerias musicais.

Radicado em Paris desde 2005, José obteve seu diploma de concertista pela École Normale de Musique da capital francesa em 2008. Sua carreira e discografia refletem um músico versátil, que transita com facilidade entre formações solo, duo, trio e concertos com orquestra.

"O nosso duo surgiu antes do trio, mas trabalhamos bastante em trio", explica José. "É importante dizer isso, pois já gravamos três álbuns nesse formato. Fizemos muitos concertos pelo mundo, e o duo foi existindo paralelamente, fazendo apresentações. Mas o projeto discográfico sempre esteve muito centrado no trio", conta. "Agora surgiu uma janela de oportunidade e resolvemos aproveitar para realizar esse sonho antigo: nosso primeiro CD em duo", comemora.

Além do trio com o violoncelista Pablo Shinke, Giulia e José já se apresentaram em Paris com o acordeonista Bebê Kramer. Também tocaram com outros grandes nomes da música brasileira. "Isso eu considero uma grande sorte, um presente da vida", diz Ferreira. "Tivemos a oportunidade de conhecer pessoalmente músicos que admiramos, como Yamandu Costa e Zé Luiz Nascimento. Fizemos várias parcerias ao longo da vida", continua. "Essa proximidade nos traz um reconforto musical e espiritual muito bacana", acrescenta.

O duo costuma se apresentar no Brasil ao menos uma vez por ano, durante as férias de verão europeu. "Para nós, é muito importante esse retorno, porque tocamos música brasileira. Então, é muito especial se apresentar lá e ter contato com os músicos e o público brasileiro", observa Giulia.

O show de lançamento do álbum "Nosso Canto" será no dia 14 de outubro, na Peniche Anako, no norte de Paris, às 20h.

Depois, o Duo segue com apresentações em Bordeaux e na Itália.