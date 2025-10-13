Acordo em Gaza é 'trunfo de Israel', diz Trump; Netanyahu o chama de amigo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou hoje em discurso no Knesset que o fim da guerra em Gaza significa o "fim de uma era de terror" e um "triunfo incrível para Israel".

O que aconteceu

"Gerações lembrarão que este é o momento em que as coisas começaram a mudar", disse Trump. O presidente pregou que o momento é de propagar paz e prosperidade pelo Oriente Médio e agradeceu a outras nações árabes pela ajuda no acordo.

Lidar com Netanyahu "não é fácil", afirmou Trump, alimentando discurso de amizade com o premiê. "Ele não é fácil, vou dizer. Ele não é o cara mais fácil de lidar, mas é isso que o faz maravilhoso", disse. O presidente dos EUA também afirmou que Netanyahu o ligou "várias vezes" para pedir armas. "Algumas dessas armas eu nem conhecia", disse o americano.

"Minha personalidade é acabar com guerras", disse Trump, voltando a contar o número de conflitos que, supostamente, foram resolvidos por ele. O republicano afirma que, além de Gaza, acabou com as guerras de Israel e Irã; Paquistão e Índia; Ruanda e RDC; Tailândia e Camboja; Armênia e Azerbaijão; Egito e Etiópia e Sérvia e Kosovo. Alguns desses conflitos têm acordos de trégua instáveis e outros, como o de Ruanda, tem acusações mútuas de quebra de cessar-fogo.

Acabamos com oito guerras em oito meses. Estou, agora, incluindo essa, se estiver tudo bem. Até ontem eu dizia que eram sete guerras, mas agora posso dizer que são oito, porque os reféns estão de volta.

Donald Trump, em discurso no Knesset

Apesar de pregar a imagem de pacificador, Trump se gabou das armas que os EUA têm e disse que "não seria politicamente correto" se entrasse em um conflito. "Não vamos entrar em uma guerra. Mas, se entrarmos, ganharemos a guerra como ninguém nunca ganhou antes", disse.

"Donald Trump é o maior amigo que o estado de Israel já teve na Casa Branca", afirmou Benjamin Netanyahu. Antes do discurso do americano, Netanyahu afirmou que o acordo proposto pelos EUA fez com que Israel "alcançasse todos os objetivos" e voltou a dizer que "Israel fez o que tinha que fazer" durante a guerra.

Prometi trazer todos os reféns de volta e hoje, com a ajuda indispensável do presidente Trump e do time dele e com os sacrifícios dos soldados de Israel, cumprimos esta promessa.

Benjamin Netanyahu, em discurso no Knesset

Discurso de Trump foi interrompido por protesto

Membro do parlamento israelense levanta cartaz com dizer "Reconheça palestina" antes de ser retirado do Knesset Imagem: REUTERS/Evelyn Hockstein/Pool

Durante a fala do presidente, dois parlamentares que levantaram cartazes com os dizeres "genocídio" e "reconheça a Palestina" foram retirados do parlamento. Ayman Odeh e Ofer Cássif foram arrastados para fora do Knesset por seguranças.

Antes de fazer o discurso, Odeh afirmou que Netanyahu não deveria ser absolvido por "seus crimes contra a humanidade cometidos em Gaza". "É somente por causa do cessar-fogo e do acordo geral que estou aqui. Somente o fim da ocupação e o reconhecimento do Estado da Palestina ao lado de Israel trarão justiça, paz e segurança para todos", disse em publicação na rede social X.

Trump riu e brincou com a interrupção. "Bem, isso foi eficiente", afirmou, retomando seu discurso e voltando a falar do enviado especial Steve Witkoff.

Parlamentar é retirado do Knesset após protesto durante discurso de Trump Imagem: Evan Vucci/Pool via REUTERS

Trump foi aplaudido de pé ao entrar no parlamento. Além dele, estiveram presentes no local Steve Witkoff, enviado especial dos EUA ao Oriente Médio, e Jared Kushner, genro de Trump. Os dois viajaram ao Egito para selar o acordo com o Hamas e Israel na semana passada.

O presidente do Knesset, Amir Ohana, disse que, ao lado de colegas, fará campanha em parlamentos do mundo para que Trump seja indicado ao Nobel da Paz. "Presidente Trump, você é o presidente da paz. Não há nenhuma pessoa no mundo que fez mais do que você para alcançar a paz", afirmou. O discurso de Trump em busca de um Nobel não é recente, mas especialistas se dividem sobre a possibilidade de ele ganhar o reconhecimento.

Reféns vivos que seguiam em Gaza foram libertados hoje

Eles foram entregues ao Crescente Vermelho em dois grupos diferentes. O primeiro deles tinha sete pessoas, todos homens, e o segundo 13 pessoas. Esta é, oficilamente, a primeira etapa do cessar-fogo entre os dois lados. A lista divulgada por Israel prevê soltar 250 palestinos que cumprem penas de prisão perpétua e 1.700 moradores de Gaza detidos desde os ataques de 7 de outubro. O Hamas, por sua vez, se comprometeu em soltar 48 israelenses.

Parte dos prisioneiros de Israel também foi liberada e está a caminho de Gaza. O Hamas tentou alterar lista de prisioneiros que serão entregues por Israel. Um representante da autoridade palestina próximo às negociações contou que o grupo ainda luta pela libertação de sete prisioneiros de alto escalão. Entre eles estão Marwan Barghouti, líder do Fatah, e Ahmad Saadat, da Frente Popular para a Libertação da Palestina.

Israel e Hamas devem agora negociar a implementação dos próximos passos do plano de 20 pontos dos EUA. O plano prevê que o grupo palestino se desarme e renuncie ao controle de Gaza após o fim do conflito. Os representantes islâmicos afirmam que não governarão o território depois da guerra. "É um assunto encerrado", disse à AFP uma fonte do movimento islamista próxima às negociações, em condição de anonimato.

O Hamas não participará de forma alguma da fase de transição, o que significa que abriu mão do controle da Faixa, mas continua sendo uma parte fundamental do tecido social palestino.

Líder do Hamas, à AFP

Comentários antecedem a realização de cúpula para debater o futuro de Gaza, prevista para hoje. O encontro da paz é idealizado por Trump e pelo presidente do Egito, Abdel Fattah Al Sisi. A cúpula está programada para acontecer no Egito, território que faz fronteira com a Faixa de Gaza, deve reunir representantes de mais de 20 países. Ainda não se sabe se o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, participará das reuniões.

Mediadores ainda enfrentam a difícil tarefa de garantir uma solução política de longo prazo. Apesar do aparente progresso, as lideranças temem que o Hamas não entregue suas armas e tente manter o controle de Gaza. "O Hamas aceita uma trégua de longo prazo e que suas armas não serão usadas durante esse período, exceto em caso de ataque israelense", disse uma fonte próxima à equipe de negociação.

Netanyahu afirma que ainda há "grandes desafios de segurança pela frente". Em pronunciamento, o primeiro-ministro de Israel enalteceu a atuação do Exército Israelense. Ele prevê o "começo de um novo caminho" após a liberação dos reféns, mas afirma ainda estar em alerta com futuras reações do Hamas. "