Topo

Notícias

Dólar segue em baixa ante o real após Trump aliviar discurso sobre a China

13/10/2025 10h00

Por Fabricio de Castro

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar iniciou a segunda-feira em baixa ante o real, após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aliviar o discurso em relação à China no fim de semana, depois de ter anunciado na sexta-feira uma tarifa de 100% sobre os produtos chineses.

Após o forte avanço visto na sexta-feira, às 9h49 desta segunda o dólar à vista cedia 0,76%, as R$5,4622 na venda.

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento caía 1,31%, a R$5,4860.

Na sexta-feira, o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou uma tarifa de 100% sobre os produtos comprados da China e a imposição de controles de exportação sobre softwares críticos ao país asiático, em mais um episódio da guerra comercial entre as duas nações.

Um dia antes, a China já havia elevado o controle sobre a exportação de terras raras -- materiais essenciais para vários setores da indústria norte-americana.

No fim de semana, porém, Trump adotou um tom mais conciliador, dizendo que os EUA não querem prejudicar a China, o que abriu espaço para a busca de ativos de maior risco nesta manhã, como ações e moedas de países emergentes, incluindo o real, o rand sul-africano, o peso mexicano e o peso chileno.

Nesta segunda-feira, o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, corroborou o tom mais conciliador de Trump, ao afirmar que houve comunicações substanciais entre norte-americanos e chineses no fim de semana.

"Houve uma desescalada significativa da situação", disse Bessent em entrevista à Fox Business Network. "O presidente Trump disse que as tarifas não entrarão em vigor até 1º de novembro. Ele se reunirá com o presidente do Partido, Xi, na Coreia. Acredito que essa reunião ainda será realizada", acrescentou.

Sem a referência dos Treasuries nesta segunda-feira, em função do feriado do Dia de Colombo nos EUA, a liquidez global era menor. Às 9h48 índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas fortes -- subia 0,22%, a 99,270, afetado pela baixa do euro.

Na sexta-feira, o dólar à vista fechou em alta de 2,39% no Brasil, a R$5,5038.

Às 10h30 desta segunda-feira o Banco Central realizará dois leilões de linha (venda de dólares com compromisso de recompra) simultâneos, para rolagem do vencimento de 4 de novembro. Às 11h30 o BC fará leilão de 40.000 contratos de swap cambial para rolagem do vencimento de 3 de novembro.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Lula diz que ajuste fiscal não justifica queda em investimento social

Acordo de Paris está funcionando? Tratado enfrenta reavaliação após 10 anos

Lula cobra de bancos e países doadores recursos para combate à fome e pobreza

Avião cai em estacionamento e deixa dois mortos nos EUA; vídeo

FMI e Banco Mundial se reúnem em Washington em meio a crescentes tensões comerciais

Serviços de inteligência da Alemanha alertam sobre risco de conflito militar com a Rússia

Na Itália, Lula cita fome e critica gasto militar: Vergonha para humanidade

BNDES anuncia R$ 10 milhões para restauração florestal em terras indígenas

Últimos 20 reféns vivos voltam para Israel

Inmet emite alerta para tempestades em SP e outras regiões do País

Medvedev diz que envio de mísseis Tomahawks dos EUA para Ucrânia pode acabar mal para todos, especialmente para Trump