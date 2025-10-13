Topo

Dólar no fim de 2025 continua em R$ 5,45, projeta Focus

13/10/2025 08h58

A mediana do relatório Focus para a cotação do dólar no fim de 2025 permaneceu em R$ 5,45. Um mês antes, era de R$ 5,50. A estimativa intermediária para o fim de 2026 diminuiu de R$ 5,53 para R$ 5,50. Um mês antes, era de R$ 5,60.

A projeção para a moeda americana no fim de 2027 oscilou de R$ 5,56 para R$ 5,51. Quatro semanas atrás, era de R$ 5,60. A estimativa para o fim de 2028 permaneceu em R$ 5,56. Um mês antes, era de R$ 5,54.

A projeção anual de câmbio publicada no Focus é calculada com base na média para a taxa no mês de dezembro, e não no valor projetado para o último dia útil de cada ano, como era até 2020.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

