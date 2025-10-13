Dissidente cubano preso busca exílio nos EUA

Por Marc Frank

HAVANA (Reuters) - Um dos dissidentes mais conhecidos de Cuba saiu da prisão e partiu para o exílio nos Estados Unidos nesta segunda-feira a pedido do governo Trump, informou o Ministério das Relações Exteriores de Cuba.

Uma breve declaração do ministério informou que José Daniel Ferrer Garcia, de 54 anos, e sua família deixaram o país.

"A partida, com destino aos Estados Unidos, segue uma solicitação formal do governo daquele país e a aceitação expressa de Ferrer Garcia", disse o ministério.

Em julho, o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, exigiu que Havana provasse que Ferrer estava vivo.

"O regime cubano continua torturando o ativista pró-democracia José Daniel Ferrer. Os Estados Unidos exigem uma prova imediata de vida e a liberdade de todos os prisioneiros políticos", declarou Rubio nas mídias sociais.

Ferrer fundou um grupo de oposição chamado União Patriótica de Cuba, ou Unpacu, em 2011, estreitamente alinhado com os exilados de Miami. Desde então, ele tem entrado e saído da prisão.

O ativista da oposição foi preso pela última vez em abril por violar os termos de sua liberdade condicional, apenas três meses depois de sair da prisão a partir de um acordo firmado pelo Vaticano.

Ferrer, que morava no leste de Santiago de Cuba, afirma que desde o início foi preso injustamente pelas autoridades cubanas.

Cuba acusa os EUA de apoiar a dissidência de Ferrer em uma tentativa de derrubar o governo da ilha.

(Reportagem de Marc Frank)