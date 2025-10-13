Topo

Notícias

Dissidente cubano José Daniel Ferrer parte para o exílio nos EUA

13/10/2025 12h20

O dissidente de longa data José Daniel Ferrer, que estava preso no leste de Cuba, partiu para o exílio nos Estados Unidos com sua família, anunciou o Ministério das Relações Exteriores cubano nesta segunda-feira (13). 

"A partida para os Estados Unidos ocorre após um pedido formal do governo daquele país e a aceitação expressa de Ferrer García", afirmou o ministério em um comunicado. 

Em 4 de outubro, Ferrer enviou uma carta na qual relatou sua aceitação do exílio após "espancamentos, torturas, humilhações, ameaças e condições extremas" na prisão.

lp/jb/rd/val/aa

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

Israel libertou 1.968 presos palestinos em troca dos 20 reféns vivos entregues pelo Hamas

Trump diz no Egito que Al-Sisi desempenhou papel fundamental no acordo sobre Gaza

Na Itália, Lula despista sobre nova indicação ao STF

Moraes nega pedido de defesa para revogar prisão domiciliar de Bolsonaro

'Nem lembrava desse nome', diz Lula, sobre Zambelli estar presa na Itália

Israel libertou 1.968 presos palestinos nesta segunda-feira em troca dos 20 reféns vivos entregues pelo Hamas (fontes oficiais)

PM do Rio prende 14 milicianos e apreende 12 fuzis e granadas em operação

COP30: o desafio de uma frente climática unida em tempos de Trump

Reconstrução de Gaza: quanto vai custar e quem vai pagar?

'Menina veneno': quem são as vítimas da estudante de Direito suspeita de matar 4 pessoas

PM dá tapa em mulher durante festa de Dia das Crianças na Bahia; vídeo