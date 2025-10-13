Topo

Dirigente do Fed diz considerar apropriado afrouxamento de mais 50 pb para restante deste ano

13/10/2025 14h24

A presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) da Filadélfia, Anna Paulson, disse nesta segunda-feira, 13, que considera apropriado um afrouxamento monetário de mais 50 pontos-base (pb) - em dois cortes de 25 pb - para o restante do ano.

Em discurso na Associação Nacional de Negócios Econômicos (Nabe, na sigla em inglês), Paulson afirmou que os riscos no mercado de trabalho estão aumentando, mas não de forma exagerada, e que vê a política atual como modestamente restritiva.

A expectativa da dirigente é de que as tarifas aumentarão o nível de preços, mas não deixarão uma marca duradoura na inflação.

"Ainda espero alguma inflação adicional de bens nos próximos trimestres, em parte devido às tarifas atuais se manifestando e também às novas tarifas que foram anunciadas", ponderou ela.

Para Paulson é crucial terminar o trabalho e trazer a inflação de volta para 2%.

