Trinta organizações latino-americanas entregaram hoje uma carta aos ministros reunidos na Pré-COP, em Brasília, pedindo o aumento das verbas destinadas à adaptação climática. Elas querem que os investimentos subam dos atuais US$ 28 bilhões anuais, registrados em 2022, para pelo menos US$ 86 bilhões por ano até 2030.

O pedido vem em um momento de incerteza. Há risco de queda no financiamento internacional, especialmente diante da saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris e da ausência de compromissos claros de outros países doadores.

Segundo Natalie Unterstell, presidente do Instituto Talanoa, "as necessidades de adaptação nos países em desenvolvimento já estão entre US$ 215 e 387 bilhões anuais, enquanto os fluxos públicos internacionais cobrem apenas uma fração disso".

Os recursos de adaptação são fundamentais porque viabilizam mudanças estruturais para proteger a população dos eventos extremos que se intensificam com a crise climática. "São projetos como a proteção de zonas costeiras contra ressacas e o fortalecimento da infraestrutura de drenagem para conter enchentes. Se não houver investimento agora, cada evento extremo custará mais caro e deixará mais gente desamparada", afirma Unterstell.

O que é adaptação climática

Para Unterstell, adaptação é "tudo o que fazemos para nos preparar e responder aos impactos das mudanças climáticas que já estão acontecendo". Isso inclui garantir que cidades, casas e sistemas produtivos resistam a chuvas intensas, secas prolongadas e ondas de calor. No cotidiano, significa desde melhorar sistemas de drenagem até repensar o modo de construir, produzir alimentos, gerir a água e planejar a saúde pública.

A diretora de mobilização da Fundação SOS Mata Atlântica, Afra Balazina, reforça a urgência do tema no Brasil. Segundo ela, "72% dos brasileiros vivem em áreas onde se concentram os principais desastres climáticos do país". Em 2024, oito dos dez municípios com mais alertas do Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) estavam na Mata Atlântica, o que evidencia a vulnerabilidade da região.

A conta da adaptação

Com a possibilidade de redução das verbas internacionais, cresce a preocupação de que países da América Latina precisem usar recursos próprios para custear medidas de adaptação. O tema será um dos mais debatidos na COP30, que ocorre de 10 a 22 de novembro em Belém.

Para as entidades signatárias, financiar a adaptação é proteger vidas. Elas defendem que a COP30 seja lembrada como a conferência da "coragem política", aquela em que os países decidiram agir antes que o custo da inação climática se tornasse irreversível.

Assinam a carta: Argentina 1.5; Asociación para la Educación y el Desarrollo (ASEDE); CANLA - Climate Action Network Latin-America; Centro Brasil no Clima (CBC); Clima de Política; Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura; Conectas Direitos Humanos; Conselho Nacional das Populações Extrativistas (CNS); DanChurchAid; Fundação Amazônia Sustentável (FAS); Fundação SOS Mata Atlântica; Fundación Avina; Fundación de Iniciativas de Cambio Climático (Honduras); Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe (GFLAC); Instituto Água e Saneamento; Instituto Alana; Instituto Decodifica; Instituto de Estudos Socioeconômicos (INESC); Instituto Sociedade, População e Natureza (ISPN); Instituto Socioambiental (ISA); Instituto Socioambiental da Bacia do Alto Paraguai SOS Pantanal; Instituto Talanoa; IPÊ - Instituto de Pesquisas Ecológicas; Latin American Youth Climate Scholarship (LAYCS); Palmares Laboratório Ação; PerifaConnection; Plataforma CIPÓ; Rede Vozes Negras pelo Clima; Transforma Global; WWF-Brasil.