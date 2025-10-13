Topo

Conselho da Armac aprova emissão de R$500 mi em debêntures para reforçar caixa

13/10/2025 06h20

(Reuters) - A Armac Locação e Logística anunciou na noite do domingo que o seu conselho aprovou a 6ª emissão de debêntures simples no valor total de R$500 milhões, conforme ata de reunião publicada ao mercado.

De acordo com o documento, os recursos serão destinados para o reforço de caixa.

A emissão será feita em duas séries de R$250 milhões, acrescentou a empresa.

(Por Michael Susin em Barcelona, Editado por João Manuel Maurício em Gdansk)

