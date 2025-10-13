Confira o calendário completo do saque-aniversário do FGTS 2025

O governo federal já divulgou o calendário do saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) para 2025. Nesse modelo, os saques são realizados de acordo com o mês de nascimento do trabalhador, permitindo, por exemplo, que cotistas nascidos em janeiro já possam retirar os valores.

Datas do saque-aniversário do FGTS em 2025

Nascidos em janeiro: 2/01 a 31/03

Fevereiro: 3/02 a 30/04

Março: 3/03 a 30/05

Abril: 1/04 a 30/06

Maio: 2/05 a 31/07

Junho: 2/06 a 29/08

Julho: 1/07 a 30/09

Agosto: 1/08 a 31/10

Setembro: 1/09 a 28/11

Outubro: 1/10 a 30/12

Novembro: 3/11 a 30/01/2026

Dezembro: 1/12 a 27/02/2026

Como funciona o saque-aniversário?

O saque-aniversário é uma alternativa ao saque-rescisão, permitindo que o trabalhador retire parte do saldo de sua conta no mês do aniversário. Se houver demissão, ele não poderá sacar o saldo total, apenas a multa rescisória.

No modelo tradicional do FGTS, o saque-rescisão permite ao empregado demitido sem justa causa retirar todo o saldo da conta, incluindo a multa quando aplicável.

O benefício é disponibilizado no primeiro dia útil do mês de aniversário do trabalhador, com prazo de saque de 60 dias.

Como aderir ao saque-aniversário

A adesão é opcional e deve ser feita pelo aplicativo ou site do FGTS, informando uma conta bancária para receber os valores. Conforme a Caixa, o dinheiro cai na conta cinco dias úteis após a solicitação, se feito no mês do aniversário.

Também é possível, pelo app, solicitar a volta ao saque-rescisão, desde que não haja operação de antecipação contratada. A alteração passa a valer no primeiro dia do 25º mês após a solicitação.