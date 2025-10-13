Topo

Confiança do empresário industrial cresce, mas setor tem 10 meses de pessimismo, diz CNI

13/10/2025 14h19

O Índice de Confiança do Empresário Industrial (Icei) subiu um ponto em outubro, para 47,2 pontos. Com isso, os empresários do setor completaram 10 meses de pessimismo, segundo levantamento divulgado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) nesta segunda-feira, 13.

A pesquisa é realizada mensalmente. Para esta edição, foram consultadas 1.164 empresas (458 de pequeno porte; 444 de médio porte; e 262 de grande porte), entre os dias 1º e 7 de outubro.

Segundo o gerente de Análise Econômica da CNI, Marcelo Azevedo, ainda é cedo para apontar reversão do quadro de falta de confiança.

Ele lembra que, apesar da alta, o índice está quase três pontos abaixo dos 50 pontos, a linha divisória que separa confiança de falta de confiança.

"O final do ano costuma ser mais favorável para a indústria e isso costuma se refletir nas expectativas. É possível que o Icei melhore, mas não que essa falta de confiança que vem desde o início do ano se reverta", explica Azevedo.

Em outubro, o Índice de Expectativas cresceu 2,9 pontos, a terceira alta consecutiva. O indicador chegou aos 49,1 pontos. O outro componente do índice de confiança, o Índice de Condições Atuais subiu 1,3 ponto, passando de 41,9 pontos para 43,2 pontos. Segundo a entidade, o patamar revela que as perspectivas dos empresários para os próximos seis meses continuam negativas, embora menos pessimistas do que em setembro.

