Comércio da China supera expectativas em setembro apesar das tarifas de Trump

O comércio exterior da China cresceu em setembro a um ritmo mais acelerado do que o previsto, em meio aos temores de escalada em uma guerra tarifária entre Pequim e Washington, segundo dados divulgados nesta segunda-feira.

As exportações chinesas subiram 8,3% na comparação com o mês de setembro do ano passado, informou a Administração Geral de Alfândegas, superando a previsão da agência Bloomberg de 6,6%.

As importações subiram 7,4%, segundo os dados, muito acima da previsão da Bloomberg de 1,9%.

Os dados são um sinal promissor para a economia chinesa, que nos últimos anos enfrentou uma queda persistente nos gastos.

As exportações para os Estados Unidos, o principal mercado consumidor do mundo, subiram no último mês a 34,3 bilhões de dólares (190 bilhões de reais), segundo os dados.

O valor representa um aumento de 8,6% em relação aos 31,6 bilhões de dólares (175 bilhões de reais).

No fim de semana aumentaram as preocupações com uma intensificação da guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo, depois que o presidente Donald Trump ameaçou impor tarifas adicionais de 100% às importações chinesas.

Pequim chamou a ameaça americana de "exemplo típico de dupla moral".

Trump pareceu mais conciliador no domingo ao escrever nas redes sociais que seu país "quer ajudar a China, não prejudicá-la".

