Ciro Nogueira diz que pediu a Bolsonaro que defina seu apoio à Presidência até fim do ano

13/10/2025 07h02

O presidente do PP e senador Ciro Nogueira (PI) disse que pediu ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que está inelegível, que informe até o fim do ano o candidato à Presidência da República que pretende apoiar em 2026. "Ele me garantiu que ia fazer a sua escolha no momento correto. Eu defendi que ele fizesse isso até o final do ano", disse, durante programa Canal Livre, da Band.

Ciro Nogueira não quis dizer se Bolsonaro já deu sinais de quem poderia apoiar e afirmou que o ex-presidente tem ouvido muita gente. "Eu acho que vai fazer a sua escolha num momento correto para anunciar."

Na avaliação do senador, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva está hoje como favorito porque é o que já sinalizou que deverá ser candidato à reeleição. "Isso é porque só tem um time em campo, né? Agora, quando outro time entrar, têm jogadores bem melhores, eu não tenho dúvida que a gente vire esse jogo e vamos ganhar a eleição no próximo ano", considerou.

Sobre a potencial candidatura à Presidência pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), Ciro disse que o carioca não deve "bater continência" a Bolsonaro. "Ele vai ser leal. Ele jamais pode trair o ex-presidente Bolsonaro. Ele sempre vai ser leal ao Bolsonaro, mas jamais vai ser subordinado ao mandato Bolsonaro. Isso aí pode ter toda certeza, eu conheço", avaliou.

Seja quem for o candidato, na opinião do presidente do PP não haverá ataques a Lula. "Ninguém vai roubar os eleitores de Lula", disse, comentando que a direita precisa se unir e que um exemplo de má atuação foi a eleição de Ricardo Nunes para a Prefeitura de São Paulo, que, segundo ele, foi um exemplo de uma eleição que não unificou a fatia da direita.

