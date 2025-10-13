Chuvas torrenciais e inundações deixam pelo menos 64 mortos e 65 desaparecidos no México

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - As chuvas torrenciais que atingiram o México na semana passada deixaram pelo menos 64 pessoas mortas e 65 desaparecidas, informou o governo nesta segunda-feira, depois que as chuvas provocaram deslizamentos de terra, cortaram a energia elétrica em alguns municípios e fizeram com que os rios transbordassem.

As autoridades mexicanas enviaram milhares de funcionários para ajudar a retirar pessoas, limpar e monitorar as áreas da Costa do Golfo e dos Estados centrais mais afetados pelas chuvas, que duraram grande parte da semana passada.

Laura Velázquez, coordenadora nacional de proteção civil, disse que Hidalgo e Veracruz foram os Estados mais afetados, com 29 mortes e 18 desaparecidos registrados em Veracruz, e 21 mortes e 43 desaparecidos em Hidalgo.

A eletricidade foi cortada em municípios de cinco Estados do México, mas já foi amplamente restaurada, segundo as autoridades.

(Reportagem de Ana Isabel Martinez)