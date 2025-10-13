Chuvas deixam 64 mortos e 65 desaparecidos no México

Topo

Ao menos 64 pessoas morreram e outras 65 estão desaparecidas devido ao impacto destrutivo das chuvas torrenciais que afetaram vários estados do centro e leste do México desde a semana passada, informou o governo nesta segunda-feira (13). 

As mortes e os maiores danos estão localizados principalmente nos estados de Veracruz (leste), Hidalgo e Puebla (centro), informou a chefe nacional de Proteção Civil, Laura Velázquez. 

As chuvas mais intensas ocorreram entre segunda e quinta-feira da semana passada, o que causou "uma elevação no nível dos rios e córregos que circundam esses estados", gerando inundações e destruição, explicou Velázquez durante a coletiva de imprensa matinal da presidente, Claudia Sheinbaum. 

Em relação aos desaparecidos, o maior número de vítimas concentra-se no estado de Hidalgo, com 43 pessoas, segundo o relatório oficial, seguido por Veracruz e Puebla. 

Na região montanhosa de Hidalgo, várias pequenas comunidades permanecem isoladas devido ao fechamento de estradas, o que forçou o estabelecimento de uma ponte aérea limitada para responder às emergências. 

A AFP confirmou a movimentação de helicópteros militares e estatais na cidade de Pachuca, capital de Hidalgo, na tarde de domingo. 

Vários pacientes de um hospital no município de San Bartolo de Tutotepec foram transportados de helicóptero devido ao fechamento de estradas que isolou diversas aldeias, informaram autoridades locais.

