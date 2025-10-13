Topo

China responderá com firmeza se EUA decidirem seguir seu próprio caminho no comércio, diz chancelaria

13/10/2025 09h05

PEQUIM (Reuters) - Se os Estados Unidos estiverem determinados a seguir seu próprio caminho, a China tomará resolutamente as medidas correspondentes para salvaguardar seus direitos e interesses legítimos, disse o Ministério das Relações Exteriores da China nesta segunda-feira.

A China pede que os EUA corrijam prontamente suas "práticas erradas", disse o porta-voz do ministério, Lin Jian, durante uma coletiva de imprensa regular, quando perguntado sobre o plano do presidente norte-americano, Donald Trump, de impor tarifas adicionais de 100% sobre os produtos chineses em 1º de novembro.

O lado chinês pede que os EUA ajam com base na igualdade, no respeito e no benefício mútuo, acrescentou Lin.

(Reportagem de Antoni Slodkowski, em Pequim)

