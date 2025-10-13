Topo

China diz às Filipinas para pararem com "provocações" após confronto com navios no Mar do Sul da China

13/10/2025 10h38

PEQUIM (Reuters) - A China pediu nesta segunda-feira que as Filipinas não desafiem seus esforços para "salvaguardar sua soberania territorial e seus direitos e interesses marítimos" depois que embarcações dos dois países entraram em confronto perto de ilhas disputadas no Mar do Sul da China.

A China pede que as Filipinas parem imediatamente com as "violações e provocações", disse Lin Jian, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês, em uma coletiva de imprensa regular.

A China e as Filipinas trocaram acusações no domingo sobre um confronto marítimo perto de Sandy Cay, um recife de coral dentro das Ilhas Spratly.

(Reportagem de Antoni Slodkowski)

