Topo

Notícias

China afirma que vai 'lutar até o fim' em guerra comercial com os EUA

13/10/2025 23h39

A China afirmou nesta terça-feira que vai lutar "até o fim" na guerra comercial com os Estados Unidos, depois que o presidente Donald Trump anunciou uma tarifa adicional de 100% contra a segunda maior economia do mundo.

"Em relação às guerras tarifárias e comerciais, a posição da China continua a mesma", disse um porta-voz do Ministério do Comércio. "Se quiserem lutar, lutaremos até o fim. Se quiserem negociar, nossas portas continuam abertas", acrescentou.

A preocupação com o agravamento da guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo aumentou no fim de semana, depois que Trump anunciou novas tarifas sobre os produtos chineses, uma notícia que sacudiu os mercados e colocou em dúvida uma possível reunião com o presidente chinês, Xi Jinping, na Coreia do Sul.

Trump também anunciou que os Estados Unidos vão impor controles de exportação a "todo o software crítico" a partir de 1º de novembro.

O porta-voz do Ministério do Comércio de Pequim afirmou que o gigante asiático deseja "reiterar que as medidas de controle das exportações referentes a terras raras e artigos relacionados constituem ações legítimas do governo chinês para aprimorar seu sistema de controle das exportações, em conformidade com os regulamentos e leis".

"Como grande potência responsável, a China tem protegido de forma constante e decidida sua própria segurança nacional e a segurança coletiva internacional", acrescentou o porta-voz.

ll-je/tym/arm/nn/lb

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

SpaceX lança seu megafoguete Starship em voo bem-sucedido de prova

China afirma que vai 'lutar até o fim' em guerra comercial com os EUA

Trump confirma que receberá Zelensky na 6ª feira na Casa Branca

Ganhadora do Nobel prevê queda de Maduro com ou sem negociação

'Maduro deixará o poder com ou sem negociação', diz ganhadora do Nobel

Cabo Verde garante vaga inédita na Copa do Mundo

Morre mulher que foi internada após confundir planta tóxica com couve em MG

Ganhadora do Nobel diz que Maduro deixará o poder com ou sem negociação (entrevista à AFP)

Brasil reafirma urgência de financiamento para ações climáticas

Barroso assina oficialmente aposentadoria e deixa o Supremo na sexta, após 12 anos na corte

No DF, indígenas pedem demarcações e combate às mudanças climáticas