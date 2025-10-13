Topo

Notícias

Chefe do Tesouro dos EUA diz que paralisação do governo está afetando a economia

13/10/2025 09h35

WASHINGTON (Reuters) - A paralisação do governo federal dos Estados Unidos está começando a afetar a economia do país, disse o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, nesta segunda-feira, quando o fechamento entrou em seu 13º dia.

"Isso está ficando sério. Está começando a afetar a economia real", disse ele ao programa "Mornings with Maria" da Fox Business Network, sem fornecer mais detalhes.

Bessent acrescentou que, para permitir o pagamento dos membros do serviço militar dos EUA, o governo está tendo que atrasar os pagamentos de outros funcionários e serviços federais em áreas como os museus Smithsonian e o Zoológico Nacional.

"Estamos tendo que reorganizar as coisas. Estamos tendo que dispensar funcionários aqui em DC e em todo o país", disse Bessent na entrevista.

Bessent reiterou suas declarações anteriores de que a paralisação estava impedindo a ajuda dos EUA aos agricultores. Os dados econômicos oficiais do Tesouro também serão divulgados após o término da paralisação, acrescentou ele.

(Reportagem de Susan Heavey)

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Lula diz que ajuste fiscal não justifica queda em investimento social

Acordo de Paris está funcionando? Tratado enfrenta reavaliação após 10 anos

Lula cobra de bancos e países doadores recursos para combate à fome e pobreza

Avião cai em estacionamento e deixa dois mortos nos EUA; vídeo

FMI e Banco Mundial se reúnem em Washington em meio a crescentes tensões comerciais

Serviços de inteligência da Alemanha alertam sobre risco de conflito militar com a Rússia

Na Itália, Lula cita fome e critica gasto militar: Vergonha para humanidade

BNDES anuncia R$ 10 milhões para restauração florestal em terras indígenas

Últimos 20 reféns vivos voltam para Israel

Inmet emite alerta para tempestades em SP e outras regiões do País

Medvedev diz que envio de mísseis Tomahawks dos EUA para Ucrânia pode acabar mal para todos, especialmente para Trump