Cérebro de bebês identifica idiomas ouvidos antes de nascer, diz estudo

Há tempos sabemos que aprender uma nova língua é mais fácil quando se é criança —mas e se esse "começo" pudesse acontecer ainda na barriga da mãe? Pesquisadores da Universidade de Montreal (Canadá) descobriram que o cérebro de bebês pode ser moldado por sons ouvidos antes mesmo do nascimento.

Segundo o estudo, publicado em 5 de agosto na revista Communications Biology, bastam algumas semanas de exposição pré-natal a um idioma diferente para reconfigurar as redes cerebrais associadas à linguagem. O bebê não chega a aprender palavras, mas o cérebro passa a tratar aquele idioma como algo familiar.

"Não podemos dizer que os bebês 'aprendem' uma língua antes do nascimento. O que podemos afirmar é que os neonatos desenvolvem familiaridade com uma ou mais línguas durante a gestação", explica Anne Gallagher, coautora do estudo, para a Scientific American.

Feto tem experiência de escutar o mundo

O experimento reuniu 60 gestantes. Destas, 39 ouviram gravações de um pequeno conto em francês e, alternadamente, em alemão ou hebraico — idiomas escolhidos por serem acusticamente muito diferentes do francês e entre si, como destacou Andréanne René, uma das autoras.

A partir da 35ª semana de gestação, as mulheres colocavam as gravações para os bebês ouvirem em dias alternados até o nascimento. As outras 21 gestantes formaram o grupo de controle, ouvindo apenas o conto em francês, sem exposição a outras línguas.

Depois do parto, entre 10 e 78 horas de vida, os recém-nascidos foram submetidos a testes com a técnica fNIRS (espectroscopia funcional de infravermelho próximo), que mede a oxigenação sanguínea no cérebro de forma não invasiva. "Sabemos que, quando uma região do cérebro é ativada, há um aumento na oxigenação do sangue, pois o cérebro precisa de energia, acompanhado por uma diminuição da hemoglobina desoxigenada", detalha Gallagher.

Cérebro já afinado com o som das palavras

Os resultados surpreenderam os pesquisadores. Todos os bebês mostraram ativação do córtex temporal esquerdo, área relacionada ao processamento da linguagem, ao ouvirem o francês. No entanto, aqueles expostos ao alemão ou ao hebraico durante a gestação também apresentaram atividade cerebral semelhante quando escutaram esses idiomas —enquanto sons de uma língua completamente nova provocaram bem menos resposta cerebral.

Essa descoberta sugere que o recém-nascido não é uma folha em branco, mas já chega ao mundo com redes cerebrais parcialmente moldadas pelos sons que ouviu no útero. "Mostra como as redes de linguagem são maleáveis. Mas também nos lembra da sua fragilidade: se um ambiente positivo pode ter efeito, podemos supor que um ambiente negativo também teria", observa Gallagher.

Ainda restam muitas perguntas: quanto tempo de exposição é necessário? Esses efeitos permanecem a longo prazo?

Mas o estudo abre novas perspectivas para compreender como a linguagem e o ambiente sonoro pré-natal influenciam o desenvolvimento da fala.

Por enquanto, os cientistas deixam um conselho singelo, mas poderoso: preste atenção ao que se fala (e se ouve) perto de um bebê que ainda está na barriga —ele pode estar, de algum modo, escutando o mundo pela primeira vez.

*Com informações de reportagem publicada em 22/02/2023