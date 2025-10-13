Casal de reféns israelenses se reúne após detenção pelo Hamas em Gaza

Por Maayan Lubell

JERUSALÉM (Reuters) - A ex-refém israelense Noa Argamani -- cujos gritos desesperados na garupa de uma motocicleta se tornaram uma das imagens mais assustadoras do ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023 -- se reuniu nesta segunda-feira com seu namorado recém-libertado, Avinatan Or.

Um vídeo do governo mostrou Or, 32 anos, primeiro abraçando e beijando seus pais enquanto sua mãe, Ditza, cantava a bênção judaica "shehecheyanu", expressando gratidão por novas experiências em seu retorno de dois anos de cativeiro pelo Hamas em Gaza.

Or é então conduzido a uma sala onde encontra Argamani, 28 anos, que foi resgatada do cativeiro pelas forças especiais israelenses em Gaza junto com outros três reféns em junho de 2024. Os dois se abraçam e se beijam, aparentemente emocionados com o momento.

As imagens de Argamani sendo levada para Gaza em uma motocicleta, implorando por sua vida e tentando desesperadamente alcançar seu namorado enquanto ele marchava ao lado dela a pé circularam pelo mundo logo após o ataque de 7 de outubro.

Os dois foram capturados no festival de música Nova, que foi um dos principais focos do ataque do Hamas no sul de Israel. Mais de 360 pessoas foram mortas no local e outras 40 foram feitas reféns. Após seu retorno, Argamani fez campanha pelo retorno dos outros reféns.

Nesta segunda-feira, o Hamas entregou Or e outros 19 reféns israelenses sobreviventes como parte da primeira fase de um acordo de cessar-fogo intermediado pelo presidente dos EUA, Donald Trump, que chegou a Israel pouco antes da libertação de Or.

Israel libertou cerca de 2.000 detidos e prisioneiros palestinos no acordo de troca.