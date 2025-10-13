'Ou negocia ou fica ilhado': moradores temem 'efeito Dubai' na Vila Mariana
Quem anda pelo triângulo formado pelas ruas Dona Inácia Uchôa, Dona Brígida e Bartolomeu de Gusmão, na Vila Mariana, zona sul de São Paulo, vê uma placa que se repete nas fachadas das casas.
Esta casa não está à venda.
A adoção das placas na frente de casas da região é um movimento que surgiu com a criação da página "Chega de prédios" nas redes sociais. Por lá, os moradores se mobilizam para "espalhar a palavra" contra a verticalização para outros bairros.
O recado é claro: eles se dizem cansados de sofrer assédio em nome de construtoras e incorporadoras para vender suas propriedades —muitas delas adquiridas décadas atrás.
- ENVIE SUA HISTÓRIA: acha que a sua história de vida merece uma reportagem? Envie um resumo para o email enviesuahistoria@uol.com.br. Se possível, já envie fotos e os detalhes que nos ajudarão a avaliá-la. A redação do UOL pode entrar em contato e combinar uma entrevista.
"Quando minha mãe faleceu, um corretor veio me dar os pêsames e logo em seguida pediu para comprar a casa", lembra a professora de educação física Meico Fugita, que mora na Vila Mariana há 42 anos.
Da janela de casa, Meico e dezenas de moradores veem espaços que carregam memória afetiva dar lugar a grandes empreendimentos —um movimento que moradores chamam de "Dubailização", em referência aos arranha-céus luxuosos da cidade do Oriente Médio.
Na praça Doutor Washington Pelúcio, pelo menos 16 casas foram para o chão, segundo moradores, para dar espaço a pelo menos três torres de projetos da construtora Cyrela, de nome "The Palace".
Ao UOL, a Cyrela afirmou que todos os seus projetos seguem a lei e que desconhece a conduta de "terceiros que eventualmente utilizem seu nome de forma indevida" (leia nota completa abaixo). Já a Prefeitura de São Paulo diz que a revisão da lei de uso do solo segue diretrizes que estabelecem como prioritárias para o maior adensamento as áreas localizadas no entorno de estações de transporte público.
Os condomínios ocuparão dois endereços do quarteirão. Um deles prevê uma torre de 33 andares, com oito apartamentos por pavimento. Os imóveis são de 76 m² e 129 m². O outro tem duas torres de 26 andares, sendo quatro por pavimento com metragens de 139 m², 155 m² e 177 m². No total, serão 462 unidades apenas ali.
Mesmo negando a venda, Meico relata que continuou recebendo visitas indesejadas. "As incorporadoras enviavam vários representantes dizendo que os vizinhos já tinham assinado e que nós ficaríamos encurralados no meio dos prédios."
Ela lembra, ainda, que um outro corretor fez uma proposta e apareceu dez vezes na casa dela. Em uma das visitas, levou um contrato —mesmo ela não concordando em vender.
Agora, Meico teme que a demolição da casa do vizinho, que vendeu o imóvel dele, afete a sua, já que elas são geminadas. Ela ainda lida diariamente com o barulho da demolição, construção, aumento no trânsito e a poluição.
'Estrangulamento de miolos'
A professora Cláudia*, 56, que mora há 30 anos na região, descobriu que o incômodo que sentia não era individual. Em 2023, quando o plano diretor de 2014 passou por revisão, o zoneamento da região, que era considerado ZM (zona mista), passou a ser classificado como ZEU (Zona Eixo de Estruturação da Transformação Urbana).
Na prática, isso significa que o território continua sendo misto —o que permite construção de residência, comércio e serviços em uma mesma quadra—, mas com incentivos mais potentes visando o adensamento.
"A mudança da paisagem sempre foi muito impactante para mim, porque envolve uma série de coisas que acredito. Desde a preservação do meio ambiente, passando pela preservação da identidade e da cultura dos bairros", destaca Cláudia.
Ela chama o movimento de "estrangulamento dos miolos", já que as ações começam nas vias principais e vão adentrando nas ruas menores.
Como o projeto tem referências a oásis e suntuosos palácios do Oriente Médio, Cláudia acredita que essa é uma tentativa de gentrificação e "Dubailização" do bairro. "Isso é uma violência urbanística." Outra crítica dela é que o bairro não comporta o crescimento —ela diz que o trânsito na região já é carregado mesmo sem os novos prédios.
'Encurralada'
A fotógrafa Fabiana Futa, que mora no bairro desde 2024, sentiu a pressão antes mesmo de se mudar. "Um corretor entrou em contato com minha mãe, sugerindo que eu deveria vender a casa, pois os vizinhos já estavam querendo vender. Não sei como conseguiram o telefone da minha mãe. Depois, formalizaram a proposta por email."
Ela e o marido temem precisar vender o imóvel caso os vizinhos optem por isso. "Não imagino a angústia desse efeito dominó, um vizinho vendendo após o outro. Lutamos muito para construir a nossa casa do jeito que ela é. É o nosso retiro, nosso sonho. Foi muito investimento, não só financeiro, mas também emocional."
Eles falam que vender é inevitável, é uma questão de tempo. O discurso é sempre de medo, ameaças veladas. Falam que é melhor vender bem agora do que depois, que se esperar muito o imóvel não vai valer nada.
Fabiana Futa, fotógrafa
"Aqui na rua de cima os moradores estão justamente nessa fase. Uma parte já assinou o contrato de compra e venda, outros se recusam, alguns estão na dúvida. É um estado de incerteza, de instabilidade psicológica, especulações, medos, desconfiança. É muito complicado ter de mudar não por escolha própria, mas porque você se viu encurralada", completa.
'Negociava ou ficava ilhado'
Morador da Vila Mariana há mais de 30 anos, o biólogo Zysman Neiman, 62, chegou a vender uma das casas em que morou por cerca de 25 anos, na rua Dona Ana. "Durante o tempo todo, desde que mudei para lá, eu sempre recebi o assédio de incorporadoras com seus representantes tentando comprar o imóvel na tentativa de construir torres."
Zysman afirma que isso se intensificou entre 2018 e 2019. Os vizinhos foram cedendo e, em determinado momento, ele se viu sem saída. "Ou a gente negociava também ou ficava ilhado no meio desses edifícios que acabaram, de fato, subindo no entorno dessa rua."
Ele cedeu à pressão, apesar do apego emocional. Foi naquela casa que ele viu a mãe, já falecida, pela última vez. E onde a filha dele, hoje com 23 anos, nasceu e cresceu.
Era uma rua pequena, de vila, e a gente fazia festas juninas todo ano na rua. São memórias e emoções que a gente vai perdendo à medida que nós tratamos a cidade só como negócios.
Zysman Neiman, biólogo
Ele se mudou dentro da mesma região, escolhendo justamente uma quadra em que o plano diretor não previa verticalização. Mas as últimas mudanças, de 2023, foram as que reclassificaram o zoneamento de ZM para ZEU. E ele voltou a receber visitas indesejadas.
"Não com a mesma intensidade, porque nós já começamos a cortar de novo a conversa. Mas, dos nossos vizinhos, o relato que chega é de que muitos estão sofrendo de novo", diz ele. Mesmo depois de aderir à placa, conta que recebeu ligações e email com propostas.
Essa especulação imobiliária está descaracterizando completamente a história da cidade, desconfigurando modos de vida e estilos de existir nos bairros que a gente gostaria muito de ver preservados.
Zysman Neiman, biólogo
Existe solução?
O professor da faculdade de arquitetura e urbanismo do Mackenzie Valter Caldana explica que o plano diretor de 2014 se baseou em tornar mais habitadas as áreas com maior infraestrutura, como é o caso da Vila Mariana, próxima ao Metrô e de grandes avenidas.
Isso seria mais prático do que o caminho contrário: levar mais equipamentos para áreas periféricas. Mas, na época, o plano não deixou claro se o adensamento era apenas populacional ou construtivo —o que impulsionou novos empreendimentos na cidade. Na revisão de 2023, o discurso construtivo acabou consolidado.
Do ponto de vista urbanístico, o adensamento em si não é negativo para a cidade, principalmente quando se pensa no coletivo. Mais pessoas terão fácil acesso ao metrô e gastarão menos tempo no transporte, por exemplo.
Mas quem já mora nessas regiões pode se sentir agredido. "E a gente sabe que a voracidade, e às vezes até a agressividade, dos agentes produtores da cidade é muito grande. É aquela coisa de 'o negócio não para'", diz ele.
As pessoas estão lá, sossegadas nas suas casas, nas suas ruas tranquilas, com todos os seus vizinhos de décadas. De repente, a campainha não para de tocar, o telefone não para de tocar, o WhatsApp é totalmente invadido para comprar uma casa que elas não querem vender. Você tem realmente um conflito legítimo.
Valter Caldana
Para o especialista, um meio do caminho seria pensar em projetos mais completos e contemporâneos, que incorporem mais variáveis. "Não pode levar em conta apenas a função e o coeficiente de aproveitamento", destaca ele. "É preciso pensar nas pré-existências de uso e de pessoas, no comércio e cultura local."
Caldana dá como exemplos de sucesso o Conjunto Nacional, na avenida Paulista, e o Brascan Century Plaza, no Itaim Bibi. "Além das galerias do centro, como a Metrópole, são uma aula de como os edifícios, por maiores e mais densos que sejam, podem se relacionar bem com a cidade", afirma.
O que diz a Cyrela
A empresa esclarece que desconhece e desaprova qualquer conduta inadequada atribuída a terceiros que eventualmente utilizem seu nome de forma indevida. Reforça ainda que todos os seus projetos seguem integralmente a legislação e as normas urbanísticas vigentes, contribuindo para o desenvolvimento urbano responsável, melhoria do entorno de seus empreendimentos e a valorização das regiões onde atua. A companhia reitera seu compromisso com a ética, o diálogo transparente e o respeito às comunidades. Cyrela, em nota
O que diz a prefeitura
A Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento (SMUL) informa que a revisão da Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo (LPUOS) foi conduzida em conformidade com os objetivos e diretrizes do Plano Diretor Estratégico (PDE) de 2014, que estabelece como prioritárias para o maior adensamento construtivo e populacional as áreas localizadas no entorno de estações de transporte público de média e alta capacidade. A pasta destaca ainda que a área mencionada pela reportagem possui, em parte, indicação de abertura de processo de tombamento, o que será considerado para o licenciamento de edificações na região.
Prefeitura, em nota
*O nome foi trocado a pedido da entrevistada.