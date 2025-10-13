'Ou negocia ou fica ilhado': moradores temem 'efeito Dubai' na Vila Mariana

Quem anda pelo triângulo formado pelas ruas Dona Inácia Uchôa, Dona Brígida e Bartolomeu de Gusmão, na Vila Mariana, zona sul de São Paulo, vê uma placa que se repete nas fachadas das casas.

Esta casa não está à venda.

A adoção das placas na frente de casas da região é um movimento que surgiu com a criação da página "Chega de prédios" nas redes sociais. Por lá, os moradores se mobilizam para "espalhar a palavra" contra a verticalização para outros bairros.

O recado é claro: eles se dizem cansados de sofrer assédio em nome de construtoras e incorporadoras para vender suas propriedades —muitas delas adquiridas décadas atrás.

ENVIE SUA HISTÓRIA: acha que a sua história de vida merece uma reportagem? Envie um resumo para o email enviesuahistoria@uol.com.br. Se possível, já envie fotos e os detalhes que nos ajudarão a avaliá-la. A redação do UOL pode entrar em contato e combinar uma entrevista.

"Quando minha mãe faleceu, um corretor veio me dar os pêsames e logo em seguida pediu para comprar a casa", lembra a professora de educação física Meico Fugita, que mora na Vila Mariana há 42 anos.

Da janela de casa, Meico e dezenas de moradores veem espaços que carregam memória afetiva dar lugar a grandes empreendimentos —um movimento que moradores chamam de "Dubailização", em referência aos arranha-céus luxuosos da cidade do Oriente Médio.

Na praça Doutor Washington Pelúcio, pelo menos 16 casas foram para o chão, segundo moradores, para dar espaço a pelo menos três torres de projetos da construtora Cyrela, de nome "The Palace".

Ao UOL, a Cyrela afirmou que todos os seus projetos seguem a lei e que desconhece a conduta de "terceiros que eventualmente utilizem seu nome de forma indevida" (leia nota completa abaixo). Já a Prefeitura de São Paulo diz que a revisão da lei de uso do solo segue diretrizes que estabelecem como prioritárias para o maior adensamento as áreas localizadas no entorno de estações de transporte público.

Praça Doutor Washigton Pelúcio, na Vila Mariana, em janeiro deste ano Imagem: Reprodução/GoogleMaps

Na praça Doutor Washington Pelúcio, pelo menos 16 casas foram compradas Imagem: Camila Corsini/UOL

Os condomínios ocuparão dois endereços do quarteirão. Um deles prevê uma torre de 33 andares, com oito apartamentos por pavimento. Os imóveis são de 76 m² e 129 m². O outro tem duas torres de 26 andares, sendo quatro por pavimento com metragens de 139 m², 155 m² e 177 m². No total, serão 462 unidades apenas ali.

Mesmo negando a venda, Meico relata que continuou recebendo visitas indesejadas. "As incorporadoras enviavam vários representantes dizendo que os vizinhos já tinham assinado e que nós ficaríamos encurralados no meio dos prédios."

Ela lembra, ainda, que um outro corretor fez uma proposta e apareceu dez vezes na casa dela. Em uma das visitas, levou um contrato —mesmo ela não concordando em vender.

Agora, Meico teme que a demolição da casa do vizinho, que vendeu o imóvel dele, afete a sua, já que elas são geminadas. Ela ainda lida diariamente com o barulho da demolição, construção, aumento no trânsito e a poluição.

'Estrangulamento de miolos'

A professora Cláudia*, 56, que mora há 30 anos na região, descobriu que o incômodo que sentia não era individual. Em 2023, quando o plano diretor de 2014 passou por revisão, o zoneamento da região, que era considerado ZM (zona mista), passou a ser classificado como ZEU (Zona Eixo de Estruturação da Transformação Urbana).

Na prática, isso significa que o território continua sendo misto —o que permite construção de residência, comércio e serviços em uma mesma quadra—, mas com incentivos mais potentes visando o adensamento.

Placas adotadas por moradores na Vila Mariana Imagem: Camila Corsini/UOL

"A mudança da paisagem sempre foi muito impactante para mim, porque envolve uma série de coisas que acredito. Desde a preservação do meio ambiente, passando pela preservação da identidade e da cultura dos bairros", destaca Cláudia.

Ela chama o movimento de "estrangulamento dos miolos", já que as ações começam nas vias principais e vão adentrando nas ruas menores.

Como o projeto tem referências a oásis e suntuosos palácios do Oriente Médio, Cláudia acredita que essa é uma tentativa de gentrificação e "Dubailização" do bairro. "Isso é uma violência urbanística." Outra crítica dela é que o bairro não comporta o crescimento —ela diz que o trânsito na região já é carregado mesmo sem os novos prédios.

'Encurralada'

A fotógrafa Fabiana Futa, que mora no bairro desde 2024, sentiu a pressão antes mesmo de se mudar. "Um corretor entrou em contato com minha mãe, sugerindo que eu deveria vender a casa, pois os vizinhos já estavam querendo vender. Não sei como conseguiram o telefone da minha mãe. Depois, formalizaram a proposta por email."

Ela e o marido temem precisar vender o imóvel caso os vizinhos optem por isso. "Não imagino a angústia desse efeito dominó, um vizinho vendendo após o outro. Lutamos muito para construir a nossa casa do jeito que ela é. É o nosso retiro, nosso sonho. Foi muito investimento, não só financeiro, mas também emocional."

Placas adotadas por moradores na Vila Mariana Imagem: Camila Corsini/UOL

Eles falam que vender é inevitável, é uma questão de tempo. O discurso é sempre de medo, ameaças veladas. Falam que é melhor vender bem agora do que depois, que se esperar muito o imóvel não vai valer nada.

Fabiana Futa, fotógrafa

"Aqui na rua de cima os moradores estão justamente nessa fase. Uma parte já assinou o contrato de compra e venda, outros se recusam, alguns estão na dúvida. É um estado de incerteza, de instabilidade psicológica, especulações, medos, desconfiança. É muito complicado ter de mudar não por escolha própria, mas porque você se viu encurralada", completa.

'Negociava ou ficava ilhado'

Morador da Vila Mariana há mais de 30 anos, o biólogo Zysman Neiman, 62, chegou a vender uma das casas em que morou por cerca de 25 anos, na rua Dona Ana. "Durante o tempo todo, desde que mudei para lá, eu sempre recebi o assédio de incorporadoras com seus representantes tentando comprar o imóvel na tentativa de construir torres."

Zysman afirma que isso se intensificou entre 2018 e 2019. Os vizinhos foram cedendo e, em determinado momento, ele se viu sem saída. "Ou a gente negociava também ou ficava ilhado no meio desses edifícios que acabaram, de fato, subindo no entorno dessa rua."

Ele cedeu à pressão, apesar do apego emocional. Foi naquela casa que ele viu a mãe, já falecida, pela última vez. E onde a filha dele, hoje com 23 anos, nasceu e cresceu.

Placas adotadas por moradores na Vila Mariana Imagem: Camila Corsini/UOL

Era uma rua pequena, de vila, e a gente fazia festas juninas todo ano na rua. São memórias e emoções que a gente vai perdendo à medida que nós tratamos a cidade só como negócios.

Zysman Neiman, biólogo

Ele se mudou dentro da mesma região, escolhendo justamente uma quadra em que o plano diretor não previa verticalização. Mas as últimas mudanças, de 2023, foram as que reclassificaram o zoneamento de ZM para ZEU. E ele voltou a receber visitas indesejadas.

"Não com a mesma intensidade, porque nós já começamos a cortar de novo a conversa. Mas, dos nossos vizinhos, o relato que chega é de que muitos estão sofrendo de novo", diz ele. Mesmo depois de aderir à placa, conta que recebeu ligações e email com propostas.

Essa especulação imobiliária está descaracterizando completamente a história da cidade, desconfigurando modos de vida e estilos de existir nos bairros que a gente gostaria muito de ver preservados.

Zysman Neiman, biólogo

Existe solução?

O professor da faculdade de arquitetura e urbanismo do Mackenzie Valter Caldana explica que o plano diretor de 2014 se baseou em tornar mais habitadas as áreas com maior infraestrutura, como é o caso da Vila Mariana, próxima ao Metrô e de grandes avenidas.

Isso seria mais prático do que o caminho contrário: levar mais equipamentos para áreas periféricas. Mas, na época, o plano não deixou claro se o adensamento era apenas populacional ou construtivo —o que impulsionou novos empreendimentos na cidade. Na revisão de 2023, o discurso construtivo acabou consolidado.

Do ponto de vista urbanístico, o adensamento em si não é negativo para a cidade, principalmente quando se pensa no coletivo. Mais pessoas terão fácil acesso ao metrô e gastarão menos tempo no transporte, por exemplo.

Mas quem já mora nessas regiões pode se sentir agredido. "E a gente sabe que a voracidade, e às vezes até a agressividade, dos agentes produtores da cidade é muito grande. É aquela coisa de 'o negócio não para'", diz ele.

As pessoas estão lá, sossegadas nas suas casas, nas suas ruas tranquilas, com todos os seus vizinhos de décadas. De repente, a campainha não para de tocar, o telefone não para de tocar, o WhatsApp é totalmente invadido para comprar uma casa que elas não querem vender. Você tem realmente um conflito legítimo.

Valter Caldana

Para o especialista, um meio do caminho seria pensar em projetos mais completos e contemporâneos, que incorporem mais variáveis. "Não pode levar em conta apenas a função e o coeficiente de aproveitamento", destaca ele. "É preciso pensar nas pré-existências de uso e de pessoas, no comércio e cultura local."

Caldana dá como exemplos de sucesso o Conjunto Nacional, na avenida Paulista, e o Brascan Century Plaza, no Itaim Bibi. "Além das galerias do centro, como a Metrópole, são uma aula de como os edifícios, por maiores e mais densos que sejam, podem se relacionar bem com a cidade", afirma.

O que diz a Cyrela

A empresa esclarece que desconhece e desaprova qualquer conduta inadequada atribuída a terceiros que eventualmente utilizem seu nome de forma indevida. Reforça ainda que todos os seus projetos seguem integralmente a legislação e as normas urbanísticas vigentes, contribuindo para o desenvolvimento urbano responsável, melhoria do entorno de seus empreendimentos e a valorização das regiões onde atua. A companhia reitera seu compromisso com a ética, o diálogo transparente e o respeito às comunidades. Cyrela, em nota

O que diz a prefeitura

A Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento (SMUL) informa que a revisão da Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo (LPUOS) foi conduzida em conformidade com os objetivos e diretrizes do Plano Diretor Estratégico (PDE) de 2014, que estabelece como prioritárias para o maior adensamento construtivo e populacional as áreas localizadas no entorno de estações de transporte público de média e alta capacidade. A pasta destaca ainda que a área mencionada pela reportagem possui, em parte, indicação de abertura de processo de tombamento, o que será considerado para o licenciamento de edificações na região.

Prefeitura, em nota

*O nome foi trocado a pedido da entrevistada.