Capal estima produtividade de trigo em SP de 3.800 kg/ha e produção de 100 mil t

São Paulo, 13 - A Capal Cooperativa Agroindustrial prevê que produtores paulistas associados à cooperativa deverão colher, em média, 3.800 quilos de trigo por hectare nesta safra. "Considerando que neste ano a área reservada pelos cooperados para o cultivo do cereal em São Paulo foi de 26,2 mil hectares, abrangendo grande parte da região sudoeste, a safra 2025/2026 de trigo fecha em aproximadamente 100 mil toneladas, potencial superior ao registrado nos anos anteriores", disse a Capal em nota. Os trabalhos de colheita estão sendo finalizados, acrescentou.O engenheiro agrônomo Airton Luiz Pasinatto, coordenador regional do Departamento de Assistência Técnica (DAT) da Capal em São Paulo, destacou a qualidade do cereal. "Tanto o ph (peso hectolitro) quanto o falling number ou número de queda, que indica a qualidade da farinha destinada para panificação, foram de excelente qualidade. Sendo assim, temos um produto que atende a todos os padrões exigidos pelas indústrias moageiras de trigo", afirmou.