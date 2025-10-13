Topo

Notícias

Camil: expectativa é de nível histórico de rentabilidade do açúcar no próximo tri

13/10/2025 12h12

Brasília, 13 - A Camil Alimentos espera retomar a rentabilidade na categoria de açúcar no próximo trimestre. Segundo o diretor presidente da Camil, Luciano Quartiero, a queda nos preços internacionais do produto contribuiu para melhorar a competitividade da companhia na categoria. "Nos últimos dois meses, viemos em processo de recuperação da rentabilidade. A expectativa é voltar ao nível histórico de rentabilidade ao longo do próximo trimestre, após quatro anos de pressão de custos", afirmou Quartiero, na sexta-feira, 10, em teleconferência com investidores para apresentação dos resultados financeiros referentes ao segundo trimestre do ano fiscal de 2025, encerrado em agosto. A multinacional de origem brasileira atua em arroz, feijão, café, açúcar, massas, pescados e biscoitos.O executivo acrescentou que o cenário para o produto no próximo ano é otimista, sem tendência de mudanças significativas nos preços internacionais. "O cenário para 2026 está bem mais favorável em comparação com o que vimos nos últimos quatro anos, de rentabilidade impactada", disse Quartiero.O abastecimento de açúcar está em processo de normalização, com a companhia ainda sentindo impactos do fornecimento da refinaria nova da Raízen, segundo Quartiero. "No último trimestre, houve um impacto menor. A expectativa é de que isso se normalize nos próximos dois trimestres, em linha com os patamares históricos", observou o presidente da Camil.CaféA Camil Alimentos espera atingir R$ 1 bilhão em vendas de café no ano fiscal de 2025, que será encerrado em fevereiro de 2026, segundo o diretor presidente da companhia, Luciano Quartiero. "O volume cresce mês a mês e devemos chegar provavelmente acima de R$ 1 bilhão em vendas neste ano, considerando os preços desse ano e a performance de venda. Há alguns meses vemos boa rentabilidade. O nosso foco é a execução das vendas", disse Quartiero, em teleconferência com investidores para apresentação dos resultados financeiros referentes ao segundo trimestre do ano fiscal de 2025. Segundo o executivo, a empresa conseguiu contornar os altos e baixos da volatilidade do preço do café, principalmente diante da tarifa de 50% imposta pelos Estados Unidos. "O mercado ficou mais volátil diante deste cenário, mas soubemos operar bem, especialmente em abastecimento", afirmou Quartiero.Ele acrescentou, ainda, que o desempenho positivo das vendas de café compensa o desempenho mais fraco do segmento de arroz da empresa.Quanto à continuidade das tarifas, Quartiero espera que "a questão seja resolvida para o café" até o fim do ano. "Operamos focados no mercado doméstico, mas ter ou não a tarifa significa oscilação de preço", apontou o diretor-presidente.

