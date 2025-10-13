Topo

Cabo Verde se classifica para a Copa do Mundo pela 1ª vez na história

13/10/2025 15h03

Cabo Verde se classificou pela primeira vez na história a uma Copa do Mundo com a vitória por 3 a 0 sobre a Essuatíni nesta segunda-feira (13), em Praia.

Os cabo-verdianos surpreenderam terminando na liderança do Grupo D das Eliminatórias africanas, superando a favorita seleção de Camarões, que terminou em segundo na chave.

Cabo verde se junta a outros cinco países da África que já garantiram vaga no Mundial do ano que vem: Marrocos, Tunísia, Argélia, Egito e Gana.

