Brava Energia estima impacto de 3.500 boe por dia com interdição parcial da Bacia Potiguar

(Reuters) - A Brava Energia disse na manhã de segunda-feira que o impacto causado pela interdição da produção na Bacia Potiguar devido à auditoria da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) está estimado em 3.500 barris de óleo equivalente (boe) por dia na média do mês de outubro de 2025, conforme fato relevante.

A empresa declarou que o impacto é equivalente a 3,8% da produção média total registrada no terceiro trimestre de 2025.

A produção foi parcialmente interrompida para a realização de adequações em meio à auditoria da ANP, encerrada no dia 10 de outubro.

A Brava acrescentou que espera a retomada gradual das operações nos ativos interditados, com expectativa de concluir os trabalhos de adequação ao longo do quarto trimestre de 2025, e que o investimento está previsto no ciclo de orçamento de 2025/2026.

A empresa destacou que a produção média total dos últimos 30 dias se encontra acima de 90 mil barris por dia, já incorporando parte do impacto da interdição.

"A companhia reforça o compromisso de atender as exigências legais, dos órgãos reguladores e fiscalizadores, e de aprimorar continuamente o seu processo de gestão para atingir padrões cada vez mais elevados de segurança e eficiência", disse.

(Por Michael Susin em Barcelona)